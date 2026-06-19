Brasil y Haití se miden este viernes 18 de junio en el Philadelphia Stadium por la Fecha 2 del Grupo C del Mundial 2026. La Canarinha de Carlo Ancelotti llega con una urgencia que no es habitual en la historia mundialista brasileña: el 1-1 ante Marruecos en el debut —después de haberse puesto 1-0 arriba— obliga a los pentacampeones a ganar para no comprometer su clasificación ante la Fecha 3 frente a Escocia.

Con cuidado adicional: Casemiro y Roger Ibáñez fueron amonestados en la Fecha 1 y una nueva tarjeta los dejaría fuera del siguiente partido. Haití, mientras tanto, perdió 0-1 ante Escocia pero demostró solidez defensiva y generó ocasiones de gol que ilusionaron a su afición. El árbitro del partido es el español Alejandro José Hernández. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Brasil vs Haití, minuto a minuto

La previa del Brasil vs Haití

Brasil, está obligado a ganar y por hartos goles a uno de los rivales más débiles del torneo. Tras el empate con Marruecos, el equipo de Carlo Ancelotti fue muy criticado por sus hinchas y ellos esperan que Brasil muestre algo del fútbol espectáculo de otros equipos.

Para el duelo con Haití, Ancelotti mantiene el esquema 4-3-3 y se apoyará con el tridente encabezado por Vinicius Jr. en la banda izquierda, Raphinha en la derecha y Igor Thiago como centrodelantero.

Haití sorprendió con su nivel ante Escocia y en Philadelphia intentará replicar este esquema ultradefensivo de 4-5-1 para robarle algún punto a Brasil. La línea defensiva de cinco con Carlens Arcus, Romain Adé y Houboulang Mendes Delcroix como centrales apunta a reducir los espacios para Vinicius y Raphinha.

Formaciones de Brasil vs Haití

Probable formación de Brasil:

Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinicius Jr. DT: Carlo Ancelotti.

Probable formación de Haití:

Johny Placide; Carlens Arcus, Romain Adé, Houboulang Mendes Delcroix; Martin Expérience, Dany Jean Jacques, Jeff Bellegarde, Louicius Don Deedson, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilfried Isidor. DT: Sébastien Migné.

¿Dónde ver Brasil vs Haití en vivo?

El duelo entre Brasil y Haití se disputará este viernes 18 de junio a las 21:00 horas. El partido puede seguirse en DSports, y en streaming a través de DGO y Paramount+.