Ecuador y Curazao se jugarán el todo o nada en la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, ya que ambas selecciones cayeron en su debut mundialero y necesitan los tres puntos para acercarse a la siguiente fase. El duelo entre sudamericanos y caribeños se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio de Kansas City, ubicado en Estados Unidos.

El choque entre Ecuador y Curazao es atractivo debido a la necesidad urgente de ambas escuadras por sumar sus primeros puntos, ya que la Tri cayó en la agonía por la mínima ante Costa de Marfil, mientras que los caribeños debutaron con goleada en contra en una cita mundialista, al ser pulverizados por Alemania 7-1. El Grupo E cuenta con los ecuatorianos en el tercer lugar y los curazoleños últimos, ambos sin puntos pero con una diferencia de gol favorable para los sudamericanos.

¿Qué canal transmite Ecuador vs Curazao EN VIVO?

El duelo del Grupo E del Mundial 2026 no contará con transmisión mediante la TV abierta en territorio chileno, y solamente será emitido por TV de pago y plataformas de streaming.

TV abierta : No tendrá transmisión.

: No tendrá transmisión. TV de pago : DSports 610/1610.

: DSports 610/1610. Streaming: DGO, Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Curazao?

El choque entre Ecuador y Curazao será el encargado de cerrar la jornada sabatina. El encuentro se jugará este sábado 20 de junio a partir de las 20:00 horas en el Estadio de Kansas City, ubicado en Estados Unidos.

Fecha : 20 de junio.

: 20 de junio. Hora : 20:00 horas de Chile.

: 20:00 horas de Chile. Estadio: Kansas City, Estados Unidos.

El enfrentamiento entre la Tri y los caribeños es válido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, y cuenta con el atractivo de que ambos necesitan ganar para acercarse a una posible clasificación a dieciseisavos de final del certámen mundialista.

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao ONLINE por streaming?

DGO

Paramount+

DAZN

¿Dónde ver GRATIS Ecuador vs Curazao?

Para el territorio chileno, el choque entre Ecuador y Curazao no contará con transmisión por TV abierta, por lo que la única opción de ver el cotejo entre sudamericanos y caribeños es por la señal de TV de pago de DSports y las plataformas de streaming DGO, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo E del Mundial 2026?

El Grupo E del Mundial 2026 está integrado por Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao. El duelo correspondiente será entre el tercer y cuarto lugar, que tienen la similitud de que no registran puntos.