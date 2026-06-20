Túnez y Japón protagonizan este domingo 21 de junio en el Estadio Monterrey a las 00:00 de la Fecha 2 del Grupo F del Mundial 2026, con una condición histórica que lo hace único: es el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo, y el árbitro István Kovács y toda su terna llevarán un parche especial en los uniformes en honor a la efeméride.

Más allá del dato histórico, ambas selecciones tienen urgencias reales en la tabla: Túnez llega sin puntos tras la goleada 5-1 ante Suecia que le costó el cargo a su DT Sabri Lamouchi —reemplazado de urgencia por el reconocido técnico francés Hervé Renard—, mientras que Japón suma 1 punto tras el empate 2-2 con Países Bajos y necesita ganar para seguirle el ritmo a Suecia. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Túnez vs Japón, minuto a minuto

La previa del Túnez vs Japón

Túnez afronta este partido en una situación de auténtica crisis institucional. El DT Sabri Lamouchi fue destituido horas después de la debacle ante Suecia y Hervé Renard —ganador de dos Copas Africanas de Naciones con Costa de Marfil y Zambia, y ex seleccionador de Arabia Saudita— tomó el mando con apenas días de preparación. Renard apuesta por un 4-3-3 con el portero Abdelmouhib Chamakh bajo los palos y una defensa reorganizada con Omar Rekik, Montassar Talbi y el lateral del Southampton Yan Valery. El mediocampo creatividad lo dan el joven del Manchester City Hannibal Mejbri y el experimentado Ellyes Skhiri. En ataque, Elias Saad y Anis Ben Slimane flanquean a un equipo que no puede volver a conceder cinco goles.

Japón, llega con la confianza de haber aguantado y empatado 2-2 ante el poderoso Países Bajos en la Fecha 1. Los Samuráis Azules mantienen el sistema 4-2-3-1 con el portero Zion Suzuki del Anderlecht y una defensa ordenada con Hiroki Ito y Shogo Taniguchi como centrales. En la medular, Daichi Kamada y Kaishu Sano dan equilibrio, mientras que el centrodelantero Ayase Ueda del Feyenoord completa una alineación que ya mostró que puede competir con cualquier rival del mundo. Un triunfo en Monterrey dejaría a Japón en posición inmejorable para clasificar.

Formaciones de Túnez vs Japón

Probable formación de Túnez:

Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Omar Rekik, Montassar Talbi, Amine Ben Hamida, Ali Abdi; Rani Khedira, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri; Elias Saad, Anis Ben Slimane. DT: Hervé Renard.

Probable formación de Japón:

Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Daizen Maeda, Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

¿Dónde ver Túnez vs Japón en vivo?

El duelo entre Túnez y Japón se disputará este domingo desde las 00:00 horas en el Estadio Monterrey, Monterrey. El árbitro del partido es el rumano István Kovács. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.