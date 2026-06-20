Ecuador desperdició una gran oportunidad y quedó al borde de la eliminación en el Mundial 2026. Los sudamericanos igualaron sin goles ante Curazao.

El gran héroes del partido fue el arquero Antillano Eloy Room, que atajó hasta al viendo en este partido y le dio un punto histórico a Curazao en los Mundiales.

Room fue una muralla para Ecuador

Ecuador entró de lleno a hacer su negocio, pero en su análisis previo no estaba presupuestado que el arquero antillano Eloy Room iba a estar inspirado.

A los 2 minutos de juego Enner Valencia quedó en una inmejorable posición para abrir la cuenta, remató como de forma violenta como dice el manual, pero Room puso las manos y mantuvo su arco en cero.

Luego Eloy Room salvó a Curazao en 5 oportunidades más, alzándose como el gran héroes de la primera fracción.

En el segundo tiempo las cosas se mantuvieron. Eloy Room tapó 4 remates directos en la misma jugada, demostrando que el partido pasó por sus manos.

Ahora Ecuador está obligado a derrotar a Alemania, cualquier otro resultado lo deja fuera de la Copa del Mundo

Así se cierra el Grupo E

Este grupo se cierra el próximo jueves 25 de junio a las 16:00 horas. Curazao enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador se jugará una final ante Alemania.

Ecuador vs Curazao, minuto a minuto

La previa del Ecuador vs Curazao

El debut de Ecuador en el Grupo E dejó una imagen difícil de olvidar: la Tri dominó gran parte del partido ante Costa de Marfil en Filadelfia, tuvo dos remates al palo y controló el marcador durante 88 minutos. Pero al 90+2′, Amad Diallo recibió el balón en profundidad y definió para el 1-0 que hundió a los ecuatorianos.

El técnico Sebastián Beccacece reclamó públicamente tras el partido por una supuesta infracción previa no sancionada de Guéla Doué sobre un jugador ecuatoriano en la jugada que derivó en el gol. La polémica no cambia los números: cero puntos y la necesidad urgente de ganar. Para este duelo, Beccacece mantendría a Moisés Caicedo como eje del mediocampo y apostaría por Enner Valencia como referente de área para explotar su experiencia en partidos de alta presión. La gran novedad podría ser el ingreso de Gonzalo Plata desde el arranque para dar mayor verticalidad por las bandas ante una defensa de Curazao que concedió siete goles en el debut.

Curazao vivió en su debut mundialista la peor pesadilla posible: un 7-1 ante Alemania que expuso todas sus limitaciones defensivas. El conjunto caribeño concedió goles de todas las formas posibles: al balón parado, en transición y en jugadas individuales de Musiala y Wirtz que desbordaron completamente a la zaga caribeña.

Sin embargo, la historia de Curazao en este Mundial ya es un hito: es la primera vez que la pequeña isla de 150 mil habitantes participa en una Copa del Mundo. Advocaat no tiene nada que perder y podría apostar por un bloque más compacto y agresivo en el mediocampo, confiando en la velocidad de Tahith Chong —criado en las inferiores del Manchester United— y el gol de Jürgen Locadia para sorprender a una Ecuador que llegará nerviosa al partido.

Formaciones de Ecuador vs Curazao

Formación de Ecuador

Galíndez; Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Vite, Alan Franco; Alcivar, Gonzalo Plata, Yeboah; Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Formación de Curazao

Room; Floranus, Gaari, Obispo, Brenet, Fonville; Juninho Bacuna, Comenencia, Leandro Bacuna, Chong; Locadia. DT: Dick Advocaat.

¿Dónde ver Ecuador vs Curazao en vivo?

El duelo entre Ecuador y Curazao se jugará este sábado 19 de junio desde las 20:00 horas de Chile en el Kansas City Stadium. El árbitro designado es el chino Ma Ning, con el neozelandés Isaac Trevis como VAR. Para Chile, el partido se puede ver por Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO.