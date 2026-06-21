Lionel Messi espera liderar a Argentina hacia las rondas eliminatorias del Mundial 2026 este lunes, cuando su equipo enfrente a Austria en el Dallas Stadium.

Los argentinos triunfaron 3-0 cuando enfrentaron a Argelia el miércoles, y llegan a su próximo partido como líderes del Grupo J, mientras que Austria está segunda con tres puntos tras vencer 3-1 a Jordania el 17 de junio.

Copa del Mundo – Grupo J – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Argentina Sin Comenzar Dallas Stadium – Arlington Austria

Previa del partido Argentina vs Austria

Si alguien tenía dudas sobre la capacidad de Argentina para volver a ganar el Mundial, fueron barridas después de que Messi marcara un notable triplete para sellar la victoria contra Argelia.

El jugador de 38 años ahora necesita volver a encontrar la red una vez más para romper el récord de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales (16), aunque la clasificación a las rondas eliminatorias es mucho más importante este lunes.

Una victoria garantizará el avance a los dieciseisavos de final, aunque un punto probablemente será suficiente, ya que La Albiceleste tendría asegurado terminar entre los tres primeros.

Si Argentina termina primera en su grupo, enfrentaría al segundo del Grupo H en los dieciseisavos de final, pero Arabia Saudita, España, Uruguay y Cabo Verde están actualmente igualados con un punto.

El equipo de Lionel Scaloni ha estado casi perfecto en sus últimos ocho partidos, con el conjunto del entrenador ganando todos esos encuentros y solo fallando en mantener su arco en cero dos veces. Además, ahora ha ganado seis, empatado uno y perdido solo uno de sus últimos ocho partidos oficiales, mientras que un triunfo el lunes sería su octava victoria consecutiva en el Mundial, tantas como las que había logrado en sus 14 partidos anteriores en el torneo.

Pronóstico Argentina vs Austria / © Iconsport

Austria dejó todo para el final para superar a Jordania, y de hecho necesitó un autogol de Yazan Abu Al-Arab en el minuto 76 para ponerse 2-1 arriba, antes de que Marko Arnautovic anotara un penal en el minuto 12 del tiempo agregado del segundo tiempo.

El técnico Ralf Rangnick estará decepcionado de que su equipo haya estado tan abierto defensivamente cuando Jordania marcó el empate en el minuto 50, con el sector izquierdo de su alineación inusualmente expuesto después de un mal intento de presionar alto.

El técnico de 67 años todavía debería encontrar consuelo en el hecho de que Austria solo ha recibido más de un gol en uno de sus últimos 18 partidos, y ha marcado al menos dos goles en cuatro de sus seis encuentros oficiales más recientes.

Das Team está al borde de clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial por primera vez desde 1982, y la importancia de ese logro sería aún mayor considerando que la edición de 2026 es la primera del país desde 1998.

Solo ha habido dos enfrentamientos entre estas selecciones, con Austria sosteniendo a Argentina en un empate 1-1 en un amistoso de 1990, pero perdiendo 5-1 una década antes, en 1980.

Rendimiento reciente

Argentina, Mundial:

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Argentina, todas las competiciones:

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Austria, Mundial:

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Austria, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Argentina vs Austria / © Iconsport

La elección del equipo de Argentina estará completamente enfocada en darle plataforma a Messi, por lo que se espera ver un mediocampo de cuatro hombres ubicado detrás de él, compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez y Thiago Almada.

Gonzalo Montiel podría ser una opción para jugar como lateral derecho, pero considerando que es duda por un problema en los isquiotibiales, podría ser mejor darle descanso en favor de Nahuel Molina.

Cristian Romero y Lisandro Martinez fueron titulares en la defensa central contra Argelia, y la pareja siempre ofrece una buena mezcla de agresividad y progresión.

El lateral derecho de Austria Stefan Posch es una gran duda por una fractura de mandíbula, y aunque no requiere cirugía, sería sensato protegerlo utilizando a Konrad Laimer en su lugar.

Los compañeros de RB Leipzig Nicolas Seiwald y Xaver Schlager probablemente conservarán sus lugares en el centro del campo, y el dúo podría jugar detrás del número 10 Carney Chukwuemeka.

Sasa Kalajdzic lideró la delantera contra Jordania, aunque fue reemplazado por Arnautovic en el entretiempo, por lo que necesitará mejorar si quiere evitar una segunda sustitución consecutiva.

Posibles formaciones Argentina vs Austria

Argentina:

E Martinez; Molina, Romero, Li Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro Martinez

Austria:

A Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic

Pronóstico Argentina vs Austria

Nuestro pronóstico: Argentina 2-1 Austria

Austria casi con seguridad será más difícil de quebrar que Argelia, aunque el genio de Messi puede ser suficiente para superar a su defensa.

Argentina debe asegurarse de evitar ser atrapada por sus rivales al salir jugando desde el fondo, y tiene que proteger a su talismán, pero asegúrate de revisar los mejores sitios de apuestas del Mundial para conocer las últimas cuotas.

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