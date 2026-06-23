Portugal y Uzbekistán se miden este martes 23 de junio a las 13:00 Chile en el Houston Stadium por la Fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con urgencia al partido: Portugal necesita ganar para no depender de otros resultados en la Fecha 3 ante Colombia, mientras que Uzbekistán, goleada 1-3 por Colombia en el debut, busca sus primeros puntos en la historia de los Mundiales. El árbitro del partido es el marroquí Jalal Jayed.

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Portugal vs Uzbekistán, minuto a minuto

La previa del Portugal vs Uzbekistán

Portugal llega a Houston en el momento de mayor presión interna del torneo. El empate 1-1 ante la RD Congo en el debut fue un resultado que nadie esperaba y que generó una ola de críticas hacia el DT Roberto Martínez y, paradójicamente, también hacia Cristiano Ronaldo: el delantero del Al-Nassr no marcó y los cuestionamientos sobre su nivel volvieron a encenderse. Para sumarle tensión, el joven mediocampista João Neves generó polémica esta semana al declarar a los medios que Ronaldo “es un jugador más” del equipo, comentario que fue interpretado de distintas formas dentro y fuera del vestuario.

Martínez estudia al menos un cambio en el once: la principal variante es dar entrada a Diogo Dalot por João Cancelo en el lateral derecho y la posibilidad de que Francisco Conceição entre en lugar de Pedro Neto en la banda. Si Portugal gana este partido y Colombia no pierde ante RD Congo simultáneamente, los lusos se clasificarán a los dieciseisavos de final con una fecha de anticipación.

Uzbekistán vivió una derrota durísima en el debut 1-3 ante Colombia, pero el equipo del DT Fabio Cannavaro —campeón mundial como jugador con Italia en 2006— mostró que tiene jugadores de calidad individual y que no es un simple equipo de relleno en el grupo. El centrodelantero Eldor Shomurodov de la Roma anotó el único gol uzbeko y es la mayor amenaza ofensiva del equipo, secundado por el creativo Abbosbek Fayzullaev del CSKA de Moscú. La gran duda de Cannavaro es si mantiene el mismo once del debut o introduce cambios para hacer el equipo más sólido defensivamente ante la potencia de Bernardo Silva, Bruno Fernandes y compañía. Para Uzbekistán, ganar sería un hito histórico: ninguna selección de Asia Central ha vencido a Portugal en la historia de los Mundiales.

Formaciones de Portugal vs Uzbekistán

Formación de Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Probable formación de Uzbekistán:

Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov; Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Otabek Shukuro, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán en vivo?

El duelo entre Portugal y Uzbekistán se disputará este martes 23 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Houston Stadium, Houston. El árbitro del partido es el marroquí Jalal Jayed. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, y en streaming a través de DGO y Paramount+.