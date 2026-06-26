Datos Clave Partido clave: Jordania vs Argentina Transmisión: DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Sábado 27 de junio, 22:00 horas de Chile

Jordania y Argentina cierran su participación en la fase de grupos este sábado 27 de junio, desde las 22:00 horas de Chile, en el Estadio Dallas. El duelo corresponde al Grupo J del Mundial 2026 y tendrá realidades muy distintas para ambos equipos.

Argentina llega con puntaje perfecto, dos triunfos, cinco goles a favor y ninguno en contra. El equipo de Lionel Scaloni ya aseguró el primer lugar de la zona tras vencer 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, por lo que el DT prepara una oncena alternativa para darle minutos a varios jugadores y cuidar piezas de cara a los dieciseisavos de final

Jordania, en cambio, jugará su último partido en el torneo. El equipo de Jamal Sellami perdió 3-1 ante Austria y 2-1 frente a Argelia, resultados que lo dejaron eliminado antes de la tercera fecha. Aun así, el cruce ante el campeón vigente del mundo aparece como una oportunidad histórica para cerrar su primera experiencia mundialista con una actuación competitiva.

¿Qué canal transmite Jordania vs Argentina EN VIVO?

El partido entre Jordania y Argentina por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports

Canal 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

El encuentro no irá por televisión abierta en Chile. Para verlo en TV será necesario contar con DSports, mientras que por streaming estará disponible en DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juegan Jordania vs Argentina?

Jordania vs Argentina se juega este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Sábado 27 de junio de 2026 Hora: 22:00 horas de Chile

22:00 horas de Chile Estadio: Estadio Dallas

Estadio Dallas Ciudad: Dallas

Dallas Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Grupo J

El compromiso se disputará en paralelo con Argelia vs Austria, duelo que definirá el segundo y tercer lugar del Grupo J, ya que Argentina tiene asegurada la cima y Jordania no puede salir del último puesto.

¿Dónde ver Jordania vs Argentina ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguirlo online, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas habilitadas para la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás revisar la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Jordania vs Argentina?

Jordania vs Argentina no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Jordania vs Argentina

Jordania: Yazeed Abulaila; Abdallah Mousa Musallam Nasib, H. Abu Dahab, Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Noor Al Din Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan, Mohannad Abu Taha; Mousa Al Taamari, Ali Iyad Olwan y Mahmoud Al Mardi.

DT: Jamal Sellami.

Jordania llega eliminada, pero con la necesidad de cerrar su participación con una imagen más firme. El equipo asiático mostró momentos de competitividad ante Austria y Argelia, aunque pagó caro sus errores defensivos y la falta de contundencia en momentos clave.

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Argentina prepara una formación con varios cambios. Lionel Messi, autor de los cinco goles argentinos en el torneo, partiría en el banco de suplentes, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez seguiría como titular en el arco. La idea de Scaloni es darle ritmo a jugadores con menos minutos y preservar a parte de la base para los 16avos de final.

Árbitros para Jordania vs Argentina

El árbitro principal del partido será Istvan Kovacs, de Rumania.

Árbitro: Istvan Kovacs

Istvan Kovacs Asistente 1: Mihai Marica

Mihai Marica Asistente 2: Ferencz Tunyogi

Ferencz Tunyogi Cuarto árbitro: Dahane Beida

Dahane Beida Árbitro de reserva: Jerson Santos

¿Cómo llega Argentina al partido ante Jordania?

Argentina llega con campaña perfecta en el Grupo J. Debutó con una victoria 3-0 sobre Argelia y luego derrotó 2-0 a Austria, resultados que le permitieron asegurar el primer lugar de la zona antes de disputar la última fecha.

Lionel Messi fue protagonista absoluto en los dos primeros partidos, con cinco goles que lo llevaron a los 18 tantos en Copas del Mundo. Con esa marca, el capitán argentino superó el récord histórico de Miroslav Klose y quedó como máximo goleador de la historia mundialista.

Con el objetivo principal cumplido, Scaloni moverá el equipo. Messi iría al banco, varios titulares descansarían y futbolistas como Nicolás Paz, Marcos Senesi, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Valentín Barco podrían tener minutos desde el arranque.

¿Cómo llega Jordania al partido ante Argentina?

Jordania llega eliminada después de perder sus dos primeros partidos del Grupo J. En el debut cayó 3-1 ante Austria y luego perdió 2-1 contra Argelia, pese a que llegó a ponerse en ventaja en ese compromiso.

El equipo de Jamal Sellami ya no tiene opciones matemáticas de avanzar ni de salir del último lugar, debido al nuevo criterio de desempate olímpico. Aun así, enfrentar a Argentina representa uno de los partidos más importantes de su historia mundialista.

La selección jordana buscará competir desde el orden, apoyarse en Mousa Al Taamari y Ali Olwan en ataque, y evitar que Argentina imponga el ritmo desde el inicio.

¿Cómo está la tabla del Grupo J del Mundial 2026?

Argentina ya aseguró el primer lugar del Grupo J, mientras que Austria y Argelia definirán el segundo puesto. Jordania está eliminada.

Mundial 2026 — Grupo J Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Argentina 2 6 5 0 +5 2 Austria 2 3 3 3 0 3 Argelia 2 3 2 4 -2 4 Jordania 2 0 2 5 -3 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Argentina cerrará la fase como líder pase lo que pase ante Jordania. Austria y Argelia, en cambio, se juegan el segundo lugar en el otro partido del grupo, que también se disputará este sábado a las 22:00 horas de Chile.

¿Qué necesita Argentina ante Jordania?

Argentina no necesita ningún resultado para asegurar su clasificación. La Albiceleste ya está clasificada como primera del Grupo J y usará este partido como preparación para la fase eliminatoria.

El objetivo de Scaloni pasa por administrar cargas, evitar lesiones, dar minutos a jugadores que han tenido poca participación y llegar con el plantel fresco al cruce de 16avos de final.

¿Qué necesita Jordania ante Argentina?

Jordania ya está eliminada del Mundial 2026, por lo que no tiene opciones de clasificar a los 16avos de final.

El equipo asiático jugará por cerrar de la mejor manera su participación en el torneo y buscará sumar su primer punto en una Copa del Mundo. El desafío será alto: enfrentará al vigente campeón, que llega con puntaje perfecto y sin goles recibidos.

¿Cuándo vuelve a jugar Argentina por los 16avos del Mundial 2026?

Argentina ya conoce fecha, hora y sede para su partido de 16avos de final. La Albiceleste jugará el viernes 3 de julio a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

El rival saldrá del Grupo H, donde están España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. La definición de esa zona determinará el próximo obstáculo del equipo de Lionel Scaloni en el camino por la defensa del título mundial.

¿Cuál es el historial entre Jordania y Argentina?

Jordania y Argentina no registran enfrentamientos previos en Copas del Mundo.

El partido en Dallas será el primer cruce mundialista entre ambas selecciones. Para Jordania será una cita histórica ante el campeón vigente, mientras que Argentina lo tomará como el cierre de una fase de grupos que ya resolvió con autoridad.