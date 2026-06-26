Datos Clave Partido clave: Argelia vs Austria Transmisión: DSports 2, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Sábado 27 de junio, 22:00 horas de Chile

Argelia y Austria se juegan este sábado 27 de junio uno de los partidos más calientes del cierre del Grupo J del Mundial 2026. El duelo se disputará a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Kansas City y puede definir quién avanza a dieciseisavos de final como segundo de la zona detrás de Argentina.

El cruce tiene además una carga histórica especial. Argelia y Austria ya se enfrentaron en el Mundial de España 1982, en un grupo que terminó marcado por la recordada “Desgracia de Gijón”. Ahora, 44 años después, el destino vuelve a ponerlos frente a frente, esta vez con los dos peleando por meterse en la fase eliminatoria.

¿Qué canal transmite Argelia vs Austria EN VIVO?

El partido entre Argelia y Austria por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports 2

Canal 612/1612 HD

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Argelia vs Austria?

Argelia vs Austria se juega este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas de Chile

Estadio: Estadio Kansas City

Ciudad: Kansas City

Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Fase: Grupo J

Partido: Argelia vs Austria

El encuentro cerrará la fase de grupos para ambas selecciones, con Argentina ya clasificada como líder y Jordania eliminada.

¿Dónde ver Argelia vs Austria ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguirlo online, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Argelia vs Austria?

Argelia vs Austria no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por DSports 2 en TV de pago y por DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN vía streaming. También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Argelia vs Austria

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Mohamed Tougaï, Rayan Aït-Nouri; Ibrahim Maza, Ramiz Zerrouki, Farès Chaïbi; Riyad Mahrez, Mohamed Amoura y Amine Gouiri.

DT: Vladimir Petkovic.

Argelia llega con la obligación de ganar para asegurar el segundo lugar del Grupo J. El equipo africano necesita apoyarse en la experiencia de Mahrez, la conducción de Maza y la presencia ofensiva de Amoura para dar el golpe en Kansas City.

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wöber, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

DT: Ralf Rangnick.

Austria tiene la ventaja matemática: con un empate le alcanza para terminar segunda del grupo. El equipo europeo buscará sostener su presión alta, el orden defensivo y la jerarquía de nombres como Alaba, Laimer y Sabitzer para cerrar la clasificación.

Árbitro para Argelia vs Austria

El árbitro principal del partido será Ilgiz Tantashev.

Árbitro: Ilgiz Tantashev

Cuarta árbitra: Katia Itzel García

¿Cómo llegan Argelia y Austria al partido?

Argelia llega con tres puntos después de una fase de grupos irregular. El equipo africano debutó con una derrota 3-0 ante Argentina, pero reaccionó en la segunda fecha con un triunfo 2-1 sobre Jordania, resultado que lo dejó con vida en la pelea por la clasificación.

El equipo argelino también venía de una preparación positiva antes del Mundial, con victorias ante Bolivia y Países Bajos, además de un empate frente a Uruguay. Ahora necesita dar otro golpe para quedarse con el segundo lugar del grupo.

Austria también suma tres puntos. El cuadro europeo arrancó con una victoria 3-1 sobre Jordania, pero luego cayó 2-0 frente a Argentina. Pese a la derrota, llega mejor ubicado por diferencia de goles y con una ventaja concreta: el empate le sirve para terminar segundo.

El equipo austríaco ha mostrado orden, presión alta y buen funcionamiento colectivo. Además, cuenta con nombres importantes como David Alaba, Marcel Sabitzer y Konrad Laimer, piezas clave para sostener su estructura.

¿Cómo está la tabla del Grupo J del Mundial 2026?

El Grupo J llega a la última fecha con Argentina clasificada como primera, Jordania eliminada y Argelia y Austria peleando mano a mano por el segundo lugar.

Mundial 2026 — Grupo J Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Argentina 2 6 5 0 +5 2 Austria 2 3 3 3 0 3 Argelia 2 3 2 4 -2 4 Jordania 2 0 2 5 -3 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Austria depende de sí misma y clasifica como segunda si gana o empata. Argelia, en cambio, necesita ganar para superar a los europeos y quedarse con el segundo puesto del Grupo J.

¿Qué necesita Argelia para clasificar?

Argelia necesita vencer a Austria para asegurar el segundo lugar del Grupo J.

Si gana, llegará a seis puntos y avanzará directamente a los 16avos de final como escolta de Argentina. Si empata, quedará tercera con cuatro unidades y deberá mirar el cuadro de los mejores terceros, aunque ese puntaje la dejaría muy bien perfilada.

Si pierde, quedará con tres puntos y sus opciones dependerán del panorama global de los terceros, con un margen mucho más estrecho.

¿Qué necesita Austria para clasificar?

Austria clasifica como segunda del Grupo J si gana o empata ante Argelia.

El empate le alcanza porque llega con mejor diferencia de gol que el equipo africano. Los austríacos tienen diferencia cero, mientras que Argelia registra -2, por lo que una igualdad mantendría a Austria en el segundo puesto.

Si pierde, Austria bajará al tercer lugar y deberá esperar si le alcanza para meterse entre los mejores terceros del Mundial 2026.

¿Cuál es el historial entre Argelia y Austria?

Argelia y Austria registran un solo enfrentamiento previo en Copas del Mundo.

El antecedente fue el 21 de junio de 1982, cuando Austria venció 2-0 a Argelia en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, por el Grupo 2 del Mundial de España.

Ese partido quedó instalado como parte de una historia mayor, porque días después se produjo la recordada “Desgracia de Gijón”, cuando Alemania Federal derrotó 1-0 a Austria en un resultado que clasificó a ambos y eliminó a Argelia.

Por eso, este nuevo cruce mundialista tiene un componente especial: Argelia vuelve a tener enfrente a Austria en una definición de grupo y con la posibilidad de tomar revancha deportiva después de más de cuatro décadas.