Datos Clave La rebelión charrúa: Los principales referentes del plantel (Valverde, Ugarte, Rochet y Bentancur) solicitaron una reunión urgente con Marcelo Bielsa para reclamar por la extrema exigencia física y el agotamiento acumulado. Choque táctico: Los futbolistas cuestionaron abiertamente el esquema del entrenador y le exigieron enfrentar a los europeos con un bloque defensivo bajo para salir al contragolpe. La furia del “Loco”: El estratega argentino rechazó la idea de plano mediante un tenso monólogo de 48 minutos, donde les enrostró episodios del pasado en los que sintió que el grupo intentó sacarlo del cargo.

Uruguay afronta un escenario absolutamente límite en el Mundial 2026. Con apenas dos puntos tras igualar de forma sorpresiva ante Arabia Saudita y Cabo Verde, la escuadra dirigida por Marcelo Bielsa está obligada a buscar la victoria este viernes frente a España. Sin embargo, el foco futbolístico se desvió por completo hacia un escándalo destapado por el programa radial ‘Las Voces del Fútbol’, desnudando un quiebre profundo y doloroso en la concentración charrúa.

48 minutos de furia, reproches y un capitán que evitó la huida

El conflicto estalló cuando los pesos pesados del equipo se acercaron al “Loco” para manifestar su molestia. Estaban hartos de las extenuantes metodologías de entrenamiento, las interminables sesiones de video y, sobre todo, del esquema de juego planeado para la “final” ante los ibéricos. La petición de los jugadores fue directa y sin filtros: resguardarse atrás y apostar por las transiciones rápidas.

Lejos de buscar consensos, el ex DT de La Roja reaccionó con evidente enfado. Reunió a todo el equipo de urgencia y dictó un monólogo de 48 minutos. Les dejó clarísimo que no transaría su estilo y que saldría a jugarle de igual a igual a España. El tono fue subiendo y el DT apuntó contra algunos dirigidos, recordando los tensos momentos que vivió cuando decidió marginar a Luis Suárez y a Nahitan Nández, insinuando intentos de complot en su contra. Además, les enrostró a actuales seleccionados, como Sebastián Cáceres y Maxi Araújo, que él les había “construido la carrera”.

La cuerda se tensó tanto que varios futbolistas se levantaron de sus asientos con la intención de abandonar la sala. Fue en ese momento cuando José María Giménez tuvo que intervenir a los gritos para evitar un bochorno aún mayor: “No, no, muchachos; no nos tenemos que ir, nos está hablando. Está terminando de hablar el técnico”.

A este polvorín se sumó la “bronca” personal de Ronald Araújo. El central del Barcelona siente que ya está en óptimas condiciones físicas para jugar, pero el rosarino prefiere alinear a Guillermo Varela. Ante lo que consideró un ninguneo, Araújo no se guardó nada y habría disparado: “Ojalá Dios quiera que pasemos, pero esto ya no se aguanta más”.

El plan “Anti-Yamal” y la urgencia de clasificar

Mientras el camarín arde por dentro, en la cancha hay que resolver cómo frenar el temible poderío ofensivo español. El principal dolor de cabeza para el cuerpo técnico es establecer un cerco efectivo sobre Lamine Yamal, evitando que el talentoso extremo reciba balones con ventaja y campo abierto.

Tratando de despistar al técnico rival, Luis de la Fuente, Bielsa rompió sus propias reglas de trabajo y evitó parar la oncena titular con dos días de anticipación. Sabe que las diferencias de jerarquía hoy son notorias, pero asume la presión de la instancia.

En lo estrictamente matemático, la tarea para la Celeste es titánica, pero clara. Para clasificar en el primer lugar y no depender de milagros, tienen que ganarle a España y esperar que Cabo Verde tropiece. Un empate los deja colgando de un hilo y obligados a sacar la calculadora, ya que necesitarían que los africanos y Arabia Saudita también repartan puntos para poder avanzar como segundos.

El escenario más dramático, sin embargo, está a la vuelta de la esquina: si caen derrotados ante la Roja europea, tendrán que armar las maletas y despedirse del Mundial sumidos en su peor crisis institucional y deportiva de los últimos años.