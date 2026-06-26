Datos Clave Cartelera de infarto: Definición de los Grupos G, H e I con seis partidos, destacando los cruces de España vs. Uruguay (20:00 hrs) y Francia vs. Noruega (15:00 hrs). Duelo de maestros: Marcelo Bielsa y Luis de la Fuente se reencuentran en el vital choque de la Celeste frente a la Roja europea, un partido que define el futuro de los sudamericanos en el torneo. Hazaña de “La Tri”: Ecuador logró un triunfo histórico y agónico por 2-1 frente a Alemania, remontando el marcador para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final.

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta definitiva y este viernes 26 de junio la agenda nos presenta seis enfrentamientos programados en simultáneo para resolver el destino de las zonas G, H e I. La actividad oficial comenzará a las 15:00 horas con el electrizante choque entre la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland en Boston, paralelo al cruce entre Senegal vs Irak en Toronto. Más tarde, los ojos del mundo se posarán sobre Guadalajara a las 20:00 horas, escenario del trascendental cara a cara entre España y Uruguay, mientras Arabia Saudita y Cabo Verde miden fuerzas en Houston. El cierre de la jornada quedará a cargo del Grupo G a las 23:00 horas, con los choques de Nueva Zelanda ante Bélgica en Vancouver y Egipto frente a Irán en Seattle.

El foco de máxima tensión para el continente americano recae inexorablemente sobre el combinado charrúa dirigido por Marcelo Bielsa. Tras dos cuestionados empates, la “Celeste” choca contra el arrollador combinado español de Luis de la Fuente en un partido que cruzará dos filosofías futbolísticas distintas, pero unidas por el respeto mutuo forjado en el paso del estratega argentino por el Athletic Club de Bilbao. España llega con la tranquilidad de liderar su zona gracias al poderío ofensivo de figuras como Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, mientras que Uruguay está obligado a sumar para asegurar su boleto a la novedosa ronda de dieciseisavos de final sin depender de una calculadora.

Esta explosiva cartelera de viernes se desarrolla bajo los ecos de una jornada de jueves derechamente histórica, marcada por un récord absoluto de asistencia en las tribunas (superando los 3,6 millones de espectadores totales) y donde la Conmebol volvió a sonreír gracias a la épica presentación de Ecuador. La escuadra comandada por Sebastián Beccacece se repuso a un gol de vestuario de Leroy Sané para remontar heroicamente ante la tetracampeona Alemania con tantos de Nilson Angulo y Gonzalo Plata. Este triunfo de “La Tri” no solo terminó con el invicto germano, sino que selló la clasificación de los sudamericanos en una fecha que también abrochó los pasajes de potencias como Países Bajos y Japón.



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