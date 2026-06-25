Datos Clave Partido clave: Cabo Verde vs Arabia Saudita Transmisión: DSports 2, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Viernes 26 de junio, 20:00 horas de Chile

Cabo Verde y Arabia Saudita se juegan mucho más que tres puntos este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. El cruce, válido por la tercera fecha del Grupo H, aparece como una verdadera final para dos selecciones que todavía mantienen opciones de avanzar a los 16avos de final.

Los Tiburones Azules llegan como una de las grandes revelaciones del torneo tras empatar con España y Uruguay, mientras que los Halcones Verdes necesitan ganar sí o sí después de igualar con los charrúas y caer goleados ante los españoles. Con España y Uruguay jugando en paralelo, el resultado de este partido puede modificar por completo la definición de la zona.

¿Qué canal transmite Cabo Verde vs Arabia Saudita EN VIVO?

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV de pago y streaming.

TV de pago:

DSports 2

Canal 612/1612 HD

Streaming:

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Cabo Verde vs Arabia Saudita?

Cabo Verde vs Arabia Saudita se juega este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas de Chile

20:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Grupo H

Grupo H Partido: Cabo Verde vs Arabia Saudita

El encuentro se jugará en simultáneo con el otro duelo del grupo entre España y Uruguay, por lo que la definición puede cambiar minuto a minuto.

¿Dónde ver Cabo Verde vs Arabia Saudita ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguirlo online, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver gratis Cabo Verde vs Arabia Saudita?

Cabo Verde vs Arabia Saudita no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por DSports 2 en TV de pago y por DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN vía streaming. También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Cabo Verde vs Arabia Saudita

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral y Dailon Rocha Livramento.

DT: Bubista.

Cabo Verde llega con la ilusión intacta después de dos empates de alto impacto: 0-0 ante España y 2-2 frente a Uruguay. El equipo africano ha mostrado orden, intensidad y personalidad para competir ante rivales de mayor jerarquía.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan.

DT: Georgios Donis.

Arabia Saudita está obligada a ganar. Los Halcones Verdes empataron 1-1 con Uruguay en el debut, pero luego sufrieron una dura derrota por 4-0 ante España, resultado que los dejó sin margen de error para la última fecha.

Árbitro para Cabo Verde vs Arabia Saudita

El árbitro principal del partido será François Letexier, de Francia.

El juez francés tendrá a su cargo un duelo de alta tensión, con dos selecciones que todavía tienen opciones de meterse en la siguiente ronda del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Cabo Verde y Arabia Saudita al partido?

Cabo Verde llega invicto en el Mundial. Primero sorprendió con un empate 0-0 ante España y luego volvió a competir de gran manera frente a Uruguay, en un 2-2 que lo dejó con dos puntos y con la posibilidad concreta de clasificar si consigue su primera victoria.

El equipo de Bubista también venía de buenos resultados en la previa, con triunfos ante Bermuda y Serbia, por lo que su presente confirma que no llegó al torneo solo para participar.

Arabia Saudita, en cambio, llega golpeada. Después de igualar 1-1 ante Uruguay en su estreno, cayó 4-0 frente a España y quedó última del Grupo H con un punto.

El equipo dirigido por Georgios Donis necesita ganar para llegar a cuatro unidades. Con ese puntaje, podría clasificar como segundo si Uruguay no vence a España o, al menos, quedar muy bien perfilado como uno de los mejores terceros.

¿Cómo está la tabla del Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo H llega abierto a la última fecha, con España arriba, Uruguay y Cabo Verde igualados, y Arabia Saudita todavía con vida.

Mundial 2026 — Grupo H Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 España 2 4 4 0 +4 2 Uruguay 2 2 3 3 0 3 Cabo Verde 2 2 2 2 0 4 Arabia Saudí 2 1 1 5 -4 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Cabo Verde depende de sí mismo: si gana, llega a cinco puntos y clasifica a los 16avos de final. Incluso podría avanzar como segundo si Uruguay no derrota a España.

Arabia Saudita también necesita ganar. Un triunfo lo deja con cuatro puntos, cifra que puede servirle para avanzar como segundo o como uno de los mejores terceros del Mundial.

¿Qué necesita Cabo Verde para clasificar?

Cabo Verde clasifica directamente si derrota a Arabia Saudita. Con ese resultado llega a cinco puntos y asegura, al menos, un lugar entre los mejores equipos del Grupo H.

Si empata, quedará con tres unidades y dependerá de lo que ocurra entre España y Uruguay. Si pierde, se quedará con dos puntos y sus opciones de avanzar serán mínimas.

Por eso, el partido ante Arabia Saudita es histórico: puede marcar la primera clasificación mundialista de Cabo Verde a una fase eliminatoria.

¿Qué necesita Arabia Saudita para clasificar?

Arabia Saudita necesita ganar. No tiene otro camino.

Si derrota a Cabo Verde, llegará a cuatro puntos y tendrá grandes opciones de meterse en los 16avos de final. Si Uruguay no vence a España, incluso podría pelear el segundo lugar del grupo.

En cambio, si empata o pierde, quedará eliminado del Mundial 2026.

¿Cuál es el historial entre Cabo Verde y Arabia Saudita?

Cabo Verde y Arabia Saudita no registran enfrentamientos previos, por lo que este será el primer partido oficial entre ambos seleccionados.

Para Cabo Verde, además, será otra oportunidad para seguir escribiendo historia en su primera participación mundialista. Para Arabia Saudita, el cruce aparece como un nuevo desafío ante una selección africana, un tipo de rival al que ya enfrentó varias veces en Copas del Mundo.