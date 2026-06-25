Datos Clave El objetivo albo: Colo Colo inició los sondeos para quedarse con los servicios de Felipe Faúndez, lateral derecho de 20 años y canterano estrella del cuadro celeste. Top 2 mundial: Según el Observatorio del Fútbol CIES, Faúndez es el segundo jugador de campo con más minutos oficiales (6.192) en todo el mundo durante el último año, solo por detrás de Gustavo Gómez. Estatus de Selección: El carrilero ya disputó el Mundial Sub 20 con la Roja y durante este 2026 hizo su debut absoluto en la Selección Adulta en los amistosos jugados en Oceanía.

Colo Colo no se relaja. Pese a los 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica en el Campeonato Nacional y el tranco firme en Copa Chile, el técnico Fernando Ortiz busca piezas de proyección para asegurar el recambio y la competitividad de su escuadra. En esa búsqueda, los hilos de la dirigencia alba se movieron hacia la Región de O’Higgins. Según reveló el periodista Javier Limardo, especialista en la actualidad del Monasterio Celeste, el “Cacique” tiene en carpeta a la joya indiscutida del “Capo de Provincia”, un movimiento que promete sacudir la actual ventana de transferencias del fútbol chileno.

¿Quién es Felipe Faúndez y por qué genera obsesión en Colo Colo?

El nombre de Felipe Faúndez (20 años) no solo llama la atención en las oficinas del Estadio Monumental, sino que ya provocó un fuerte impacto internacional. El lateral diestro formado en la Huasía se transformó en un pilar inamovible para el esquema del DT Lucas Bovaglio, rindiendo a un nivel tan alto que captó la atención del prestigioso grupo de investigación del Observatorio del Fútbol CIES.

En el último informe global, Faúndez brilla como el segundo jugador de campo con mayor continuidad en el planeta, sumando apariciones consecutivas en Liga de Primera, Copa de la Liga, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Con 6.192 minutos disputados, el “Pipe” superó en el listado a astros de la talla de Virgil van Dijk (Liverpool) y solo quedó por debajo del zaguero paraguayo Gustavo Gómez (6.200 minutos en Palmeiras). En lo que va de la temporada 2026, el chileno solo fue preservado en duelos puntuales ante Huachipato y Palestino.

Su enorme despliegue físico y criterio por la banda derecha lo llevaron a disputar la cita mundialista juvenil y, más recientemente, a debutar en la Roja adulta bajo el proceso de recambio del fútbol local, consolidándose como el proyecto de lateral con mayor proyección en el país.

#GustavoGomez 🇵🇾 #VirgilvanDijk 🇳🇱 & #LeoPereira 🇧🇷 only #FIFAWC2026 participants among the 🔟 outfield players with most official senior game minutes over past year 🤫 Intenational break are in fact a resting period for the vast majority of footballers worldwide 🗺️ pic.twitter.com/5l69S3GmyS — CIES Football Obs (@CIES_Football) June 24, 2026

El escenario de la negociación y los planes de Fernando Ortiz

La irrupción de Colo Colo en el entorno de Faúndez enciende las alarmas en Rancagua, donde el equipo aún pelea en el frente internacional de la Copa Sudamericana y se mantiene en la medianía de la tabla de posiciones local. Perder a su principal baluarte a mitad de año significaría un golpe durísimo para las aspiraciones de Bovaglio.

Para el “Tano” Ortiz, en tanto, la incorporación de un jugador con el desgaste y la regularidad de la élite mundial calza perfecto en su idea de juego intenso. Blanco y Negro planea acelerar las conversaciones durante las próximas semanas para intentar abrochar el fichaje antes del reinicio oficial del torneo a finales de julio.

Para entender el rodaje y la vigencia con la que arribaría al Monumental, este es el panorama de la joya de O’Higgins:

Variable Estadística Detalle de Felipe Faúndez en la Temporada Puesto Oficial Lateral derecho / Carrilero Hito Internacional 2° jugador de campo con más minutos en el mundo (CIES) superando a figuras de la Premier League. Presente en la Roja Mundialista Sub 20 y debut en la Selección Adulta (Gira Oceanía 2026). Goles en Primera Registro de dos anotaciones oficiales (ante Deportes Temuco y Deportes Iquique).

Con el libro de pases abierto, la mesa de Blanco y Negro deberá desplegar su estrategia económica para convencer a la directiva de O’Higgins de desprenderse de su jugador más valioso en un año consagratorio.

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