Tras su debut triunfal sobre Recoleta, Colo Colo volverá a saltar a la cancha en la Copa Chile este jueves cuando reciba a O’Higgins. Para este encuentro los albos tuvieron tres días de preparación y Fernando Ortiz tiene el equipo prácticamente definido.

El ‘Tano’ alista algunas modificaciones en comparación al último partido del Cacique. El adiestrador prepara un cambio táctico y volverá a los tres hombres en ataque, siendo una de las principales novedades el retorno de Leandro Hernández a la oncena estelar.

¿Qué cambios prepara Colo Colo vs O’Higgins?

De acuerdo a la información entregada por Cacique Pasión, Ortiz irá con lo mejor que tiene ante el Capo de Provincia y durante el entrenamiento de este miércoles probó un cambio clave, puesto que pasará del 3-5-2 del último partido a un 3-4-3.

Los principales damnificados con esta modificación serán Álvaro Madrid y Erick Wiemberg, quienes dejarán la formación titular para dar su lugar a Diego Ulloa y Leandro Hernández, respectivamente.

¿Cuál es la formación de Colo Colo vs O’Higgins?

De esta forma, Colo Colo saltaría a la cancha con Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Diego Ulloa en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en ataque.

La inclusión de Hernández en la ofensiva hará que Méndez se retrase y haga dupla en el medio con Alarcón, siendo Rojas y Ulloa los que aparecerán por las bandas en el mediocampo.

La defensa se mantiene con tres hombres en el fondo, mientras que el ataque retoma los tres delanteros, fórmula que ha utilizado el Cacique durante gran parte de la temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibe a O’Higgins este jueves 25 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 1 del Grupo E de la Copa Chile 2026.