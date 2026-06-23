Javier Correa recibió un durísimo castigo en Colo Colo para el Campeonato Nacional 2026: el argentino recibió cuatro fechas por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP, las que se harán efectivas en el inicio de la segunda rueda de la competición.

La razón es que Correa se quejó del árbitro Nicolás Gamboa tras la derrota por 1-0 ante Huachipato en la despedida del Cacique en la Copa de la Liga 2026: en la ocasión el delantero aseguró que: “Siempre que nos toca, nos caga”.

De todas maneras, el argentino pidió disculpas en un video publicado por el elenco albo: “Acá estoy, pidiendo disculpas por mis declaraciones… Creo que fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento, ni con ánimo de ofender a nadie, sino que uno a veces en caliente se equivoca, somos seres humanos”. Estas palabras no impidieron la sanción.

¿Qué partidos se perderá Javier Correa en Colo Colo?

Colo Colo vs Limache (Monumental) – Último fin de semana de julio

Everton vs Colo Colo (Sausalito) – Primer fin de semana de agosto

Unión La Calera vs Colo Colo (Nicolás Chahuán) – Segundo fin de semana de agosto

Colo Colo vs O’Higgins – Tercer fin de semana de agosto

¿Por qué Javier Correa cumple su castigo en el Campeonato Nacional 2026?

Javier Correa cumple su castigo en el Campeonato Nacional porque es un torneo organizado por la ANFP, al igual que la Copa de la Liga donde cometió la falta.

La Copa Chile, por su parte, es una competición establecida por la Federación de Fútbol de Chile, razón por la que Correa sí puede jugar en ese certamen.

La sanción no pudo correrse para la versión 2027 de la Copa de la Liga, dado que el reglamento indica que si un equipo queda eliminado (como es el caso de Colo Colo) debe cumplir sí o sí en la Liga de Primera.