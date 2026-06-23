Datos Clave Prioridades claras: Fernando Ortiz confesó que busca fichar urgentemente un arquero (ante la lesión de De Paul) y un volante de creación. El quiebre con Aquino: El DT detalló que el volante argentino no ha estado al 100% físicamente y decidió marginarlo hasta que complete su recuperación. Se va un lateral: Cristián Riquelme dejará Colo Colo para partir a préstamo a Deportes Concepción en la Primera B, tras no entrar en los planes del “Tano” Ortiz.

El mercado de pases invernal ya está en pleno desarrollo y en Colo Colo la planificación para el segundo semestre toma forma definitiva. Con la ventaja de liderar el Campeonato Nacional y un debut triunfal en la Copa Chile, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz no quiere dejar cabos sueltos. Las exigencias están sobre la mesa de Blanco y Negro, y el entrenador argentino decidió hablar públicamente por primera vez para sincerar las deficiencias de su plantel y las necesidades urgentes para campeonar.

Pero las definiciones no solo pasan por los que llegan, sino también por los que se van y los que están en duda. El “Tano” fue tajante al abordar el delicado momento de uno de los refuerzos más esperados del Centenario, confirmando un quiebre en su participación debido a problemas físicos crónicos. Al mismo tiempo, la concesionaria ya ejecuta las primeras operaciones de salida, enviando a préstamo a aquellos jugadores que no lograron convencer al estratega, mientras en paralelo se evalúa el polémico regreso de una joya de la cantera que milita en Rusia.

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