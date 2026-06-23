Noticias de Colo Colo hoy 23 de junio: Ortiz revela sus prioridades en el mercado y sella el destino de Claudio Aquino
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Carla Bernucci
El técnico albo rompió el silencio en plena pausa invernal y confirmó los dos puestos que busca reforzar para la recta final del campeonato. Además, reveló el complejo presente médico de Claudio Aquino, se refirió al conflicto superado con Arturo Vidal y le abrió la puerta de salida a un lateral que no logró convencer en Macul. En tanto, Jordhy Thompson es una opción concreta para retornar al Cacique.
El mercado de pases invernal ya está en pleno desarrollo y en Colo Colo la planificación para el segundo semestre toma forma definitiva. Con la ventaja de liderar el Campeonato Nacional y un debut triunfal en la Copa Chile, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz no quiere dejar cabos sueltos. Las exigencias están sobre la mesa de Blanco y Negro, y el entrenador argentino decidió hablar públicamente por primera vez para sincerar las deficiencias de su plantel y las necesidades urgentes para campeonar.
Pero las definiciones no solo pasan por los que llegan, sino también por los que se van y los que están en duda. El “Tano” fue tajante al abordar el delicado momento de uno de los refuerzos más esperados del Centenario, confirmando un quiebre en su participación debido a problemas físicos crónicos. Al mismo tiempo, la concesionaria ya ejecuta las primeras operaciones de salida, enviando a préstamo a aquellos jugadores que no lograron convencer al estratega, mientras en paralelo se evalúa el polémico regreso de una joya de la cantera que milita en Rusia.
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Sigue en Alairelibre.cl todos los movimientos de Blanco y Negro en el mercado de pases, la evolución médica de Claudio Aquino y las novedades del posible retorno de Jordhy Thompson al Monumental.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).