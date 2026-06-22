Datos Clave La opción: Colo Colo evalúa a Jordhy Thompson como alternativa para reforzar la banda izquierda. El precio: El Orenburg pide cerca de 2,5 millones de dólares por su pase y México también lo sigue. La polémica: Su salida en 2024 por un grave caso de violencia de género divide a dirigencia e hinchas.

Jordhy Thompson volvió a aparecer en la órbita de Colo Colo. El extremo de 21 años figura como una alternativa para reforzar al Cacique en el segundo semestre, casi dos años después de su accidentada salida del club. La sola posibilidad reabre un debate sensible dentro y fuera de Macul.

Según información de ADN Deportes, en Blanco y Negro existiría disposición a sentarse a conversar con el futbolista para explorar su regreso. El atacante, que relanzó su carrera en el Orenburg de Rusia, ha manifestado públicamente su interés por volver y es del gusto del técnico Fernando Ortiz, que ve con buenos ojos una eventual incorporación.

¿Qué pasó con Thompson en 2024?

Thompson dejó el club a comienzos de 2024 envuelto en un grave caso de violencia de género. En 2023 fue separado del plantel tras difundirse un registro en el que agredía a su entonces pareja, y a fines de ese año la Fiscalía lo formalizó por femicidio frustrado y desacato.

El jugador estuvo diez días en prisión preventiva y luego quedó con medidas cautelares, hasta que en enero de 2024 obtuvo autorización judicial para emigrar al Orenburg tras pagar una millonaria fianza, con la causa aún en curso.

¿Qué frena su llegada a Colo Colo?

Más de un factor. En lo deportivo, el Orenburg pide cerca de 2,5 millones de dólares por su pase, una cifra alta para el presupuesto albo, y México también lo sigue. En lo institucional, parte de la dirigencia de Blanco y Negro no ve con buenos ojos su regreso por la forma en que salió, y la hinchada aparece dividida. A ello se suma que su reconciliación y compromiso con Camila Sepúlveda, la mujer que lo denunció, reinstaló la discusión pública en torno al caso.

En el entorno del jugador y en parte de la concesionaria sostienen que Thompson atraviesa una etapa distinta, marcada por la paternidad y por una rutina de entrenamiento que ha mantenido incluso de vacaciones en Chile. Esa lectura, sin embargo, no es compartida por todos.

En lo estrictamente futbolístico, el extremo cerró la temporada europea con 31 partidos, 5 goles y 6 asistencias, y fue clave para que el Orenburg mantuviera la categoría en la Premier League de Rusia. Por ahora, su retorno aparece como una opción, lejos de estar resuelta.