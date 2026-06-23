Datos Clave Gira internacional: Colo Colo hará una intertemporada de una semana en Colombia en julio. Rival de aniversario: Cerrará la gira ante Millonarios el 18 de julio por los 80 años del club. Vuelta al torneo: La segunda rueda de la Liga de Primera comienza el fin de semana del 26 de julio.

Colo Colo ya planifica lo que viene de cara a la segunda rueda y tiene un viaje preparado. El cuadro de Fernando Ortiz, líder del Campeonato Nacional, aprovechará el receso del primer semestre para realizar una intertemporada en el extranjero que cerrará con un partido especial, pensando en llegar con rodaje a la segunda rueda.

El destino será Colombia. Según detalló el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, el Cacique viajará alrededor del 12 de julio para pasar una semana completa de trabajo en tierras cafeteras. El propio Ortiz lo confirmó en el programa Todos Somos Técnicos: “Nos vamos a ir una semana entera al exterior y terminar con un partido amistoso. El 11 viajamos”, contó el Tano.

¿Contra quién jugará Colo Colo en Colombia?

El equipo albo se enfrentará a Millonarios. El histórico club de Bogotá oficializó que recibirá al Cacique el sábado 18 de julio en el Estadio El Campín, en el marco de la celebración de sus 80 años de vida.

El elenco colombiano calificó el duelo como una noche de gala y eligió a Colo Colo, el equipo más ganador de Chile, para festejar junto a su hinchada. Tras ese compromiso, los albos volverán al país para meterse de lleno en la segunda rueda, que arranca el fin de semana del 26 de julio.

¿Para qué le sirve la gira a Ortiz?

Para darle rodaje al plantel y, sobre todo, para seguir mirando a los jóvenes. La gira será una vitrina para los canteranos que se han ganado un lugar en las citaciones, aunque Ortiz dejó clara su filosofía sobre el recambio. “Los jóvenes tienen que estar acompañados con gente grande, de jerarquía, para tener el sostén del vestuario y de los partidos difíciles. Porque los jóvenes ganan partidos y los grandes ganan campeonatos”, explicó en TNT Sports.

Antes de pensar en Bogotá, eso sí, el foco está en la Copa Chile. Colo Colo debutó con una goleada por 3-0 sobre Deportes Recoleta y este jueves 25 de junio recibirá a O’Higgins a las 19:30 horas en el Estadio Monumental por una nueva fecha del Grupo E.