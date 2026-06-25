Datos Clave Mosa explota: El presidente de ByN calificó de “clasista” e “inconstitucional” la sanción a Javier Correa, confirmando que Colo Colo apelará a la Segunda Sala para revertir el castigo. El destape de Segall: El presidente del Tribunal de Disciplina, Exequiel Segall, justificó la polémica doble vara asegurando que a Marcelo Díaz y Jorge Almirón no se les castigó simplemente porque “no fueron denunciados”. Pizarra ultraofensiva: Ante O’Higgins, Fernando Ortiz saldrá a la cancha con línea de cuatro en el fondo y un tridente de ataque compuesto por Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

La temperatura en el Estadio Monumental no da tregua. Mientras el plantel comandado por Fernando Ortiz afina los últimos detalles tácticos para recibir a O’Higgins en su segundo apretón por la Copa Chile, la indignación se apoderó por completo de los pasillos de Blanco y Negro. El duro e inesperado golpe que recibió la ofensiva alba desde Quilín desató una verdadera guerra de declaraciones, evidenciando una vez más las profundas grietas en los criterios disciplinarios del fútbol chileno.

El castigo que privará al “Eterno Campeón” de su goleador estrella durante gran parte de la segunda rueda ha provocado un quiebre. Desde la concesionaria no dudaron en calificar la medida con términos durísimos, apuntando directamente a una persecución, mientras que desde el ente sancionador surgieron explicaciones que, lejos de apagar el incendio, terminaron por echar más leña al fuego al transparentar las cuestionables razones por las que otros referentes del fútbol nacional quedaron impunes en el pasado reciente.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 25 de junio



Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del duelo ante O’Higgins por Copa Chile, la apelación de los abogados albos para salvar a Javier Correa y todas las tratativas en el mercado de pases de ByN.