Noticias de Colo Colo hoy 25 de junio: La furia de Mosa por Correa, el insólito destape del Tribunal y la formación ante O’Higgins
-
Carla Bernucci
El "Eterno Campeón" prepara su choque de Copa Chile con una oncena ultraofensiva, pero las miradas se concentran en el escritorio. Aníbal Mosa disparó con todo contra la ANFP por las cuatro fechas de castigo a Javier Correa, mientras el presidente del Tribunal de Disciplina entregó una insólita excusa para justificar por qué a Marcelo Díaz no se le sancionó en su momento.
La temperatura en el Estadio Monumental no da tregua. Mientras el plantel comandado por Fernando Ortiz afina los últimos detalles tácticos para recibir a O’Higgins en su segundo apretón por la Copa Chile, la indignación se apoderó por completo de los pasillos de Blanco y Negro. El duro e inesperado golpe que recibió la ofensiva alba desde Quilín desató una verdadera guerra de declaraciones, evidenciando una vez más las profundas grietas en los criterios disciplinarios del fútbol chileno.
El castigo que privará al “Eterno Campeón” de su goleador estrella durante gran parte de la segunda rueda ha provocado un quiebre. Desde la concesionaria no dudaron en calificar la medida con términos durísimos, apuntando directamente a una persecución, mientras que desde el ente sancionador surgieron explicaciones que, lejos de apagar el incendio, terminaron por echar más leña al fuego al transparentar las cuestionables razones por las que otros referentes del fútbol nacional quedaron impunes en el pasado reciente.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este jueves 25 de junio
Sigue en Alairelibre.cl la cobertura en vivo del duelo ante O’Higgins por Copa Chile, la apelación de los abogados albos para salvar a Javier Correa y todas las tratativas en el mercado de pases de ByN.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).