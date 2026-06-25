En Colo Colo están furiosos: Aníbal Mosa no se guardó nada tras conocer el castigo que recibió Javier Correa por decir que el árbitro Nicolás Gamboa “siempre nos caga” después del partido ante Huachipato en Talcahuano por la Copa de la Liga. El delantero recibió cuatro fechas que debe cumplir en el Campeonato Nacional 2026 y el presidente de Blanco y Negro se mostró muy disconforme.

Para Mosa la sanción fue “clasista” y “anticonstitucional”, anunciando que habrá una apelación para buscar bajar el castigo y así no perder por un mes a una de sus principales figuras en el primer semestre de esta temporada.

¿Por qué Aníbal Mosa consideró injusto el castigo a Javier Correa en Colo Colo?

“Claro que vamos a apelar, la encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada, y hasta clasista. Habemos muchos colocolinos molestos porque creemos que no se está midiendo de la misma vara a todo el mundo”, señaló Aníbal Mosa tras la reunión de directorio de Blanco y Negro en el estadio Monumental.

“Se nos pide que mejoremos la liga, que traigamos jugadores para mejorar la liga, se nos pide que traigamos jugadores caros y que nos reforcemos para que después haya personas, que solamente al antojo, puedan decir que esta persona no puede jugar cuatro fechas”, sentenció.

¿Por qué Mosa considera clasista la sanción a Correa?

Consultado específicamente por el apelativo de “clasismo”, Mosa señaló: “Porque se toma de cierta manera una situación que en otros casos peores no se aplicó el castigo que se le está aplicando al jugador, e incluso raya en lo inconstitucional porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes”.

“Si hay algún error que cometió Javier Correa en sus dichos, fueron bastante menores a lo que dijo Marcelo Díaz u otros personajes. Lo vuelvo a decir, es desproporcionada completamente (la sanción)”, sentenció.

El caso de Marcelo Díaz ocurrió tras la última fecha de 2024, cuando aseguró que: “A vista de todo el mundo, esto fue un robo. Una jugada que no sé quién da el aviso, la terminan anulando, una jugada que no es falta”, añadiendo que el Campeonato fue “manipulado” y que “no quisieron que jugáramos una final”.

Hay otro caso protagonizado por Jorge Almirón, cuando era entrenador de Colo Colo, quien señaló que parecía una “persecución” en su contra, asegurando que no se evaluaba “los robos, los penales”. Tal como ahora en el caso de Correa, Almirón pidió disculpas en esa ocasión, señalando eso sí que se “malinterpretaron” sus palabras, quedando sin sanción.

Los partidos que se perderá Javier Correa en Colo Colo