Datos Clave El protagonista: Alan Saldivia dejó Colo Colo a comienzos de año para fichar por Vasco da Gama tras estar dos temporadas en el Estadio Monumental. La movida: Apenas seis meses después de su llegada a Brasil, el zaguero de 24 años fue ofrecido formalmente a Peñarol de Uruguay para la segunda parte de la temporada 2026. El motivo táctico: El conjunto “Manya” busca a un defensor ante la inminente partida del central Nahuel Herrera al fútbol alemán.

El mercado de fichajes en Sudamérica comienza a moverse con fuerza en la antesala del segundo semestre y las miradas se posan sobre un viejo conocido en Macul. A principios de año, Alan Saldivia protagonizó una de las ventas más importantes de Colo Colo, luego de que el Vasco da Gama desembolsara 1,2 millones de dólares por el 55% de su pase. Sin embargo, la estadía del central uruguayo en Río de Janeiro podría ser mucho más corta de lo presupuestado. Pese a sumar minutos constantes en el país de la samba, su nombre entró de lleno en el radar de uno de los equipos más populares de su país natal.

¿Por qué Alan Saldivia dejaría Vasco da Gama para llegar a Peñarol?

La información sobre este abrupto giro en la carrera del charrúa comenzó a tomar fuerza en Uruguay durante las últimas horas. El encargado de encender la mecha fue el propio representante de futbolistas, Edgardo Lasalvia.

En conversación directa con el programa Minuto 1 de la emisora radial Carve Deportiva, el agente lanzó una pista que no dejó indiferente a nadie en el mercado continental: “Ofrecimos un zaguero uruguayo que juega en Brasil a Peñarol”.

El misterio duró muy poco tiempo. Tras estas potentes declaraciones, el periodista uruguayo Alfonso Irrazabal, perteneciente al mismo medio, utilizó su cuenta de X (Twitter) para revelar la identidad del central en cuestión y destapar la negociación: “¡Es él! Alan Saldivia es el zaguero uruguayo que ofreció Lasalvia”.

La opción encaja perfectamente en el tablero de ajedrez del conjunto aurinegro —equipo que recientemente tuvo a Brayan Cortés en sus filas—, ya que están obligados a salir al mercado para buscar a un reemplazante de garantías para Nahuel Herrera, quien tendría todo acordado para continuar su carrera en Alemania. Además, existe un vínculo emocional innegable: Saldivia es reconocido hincha de Peñarol.

El presente de Alan Saldivia en Brasil y sus números en 2026

La posible salida de Saldivia rumbo al fútbol uruguayo llama profundamente la atención porque no se trata de un jugador “cortado” en su actual club. De hecho, tras ser pilar fundamental en la defensa alba campeona, el charrúa ha mantenido una participación activa en el esquema de Vasco da Gama en su segunda aventura internacional.

Para dimensionar el rodaje con el que llegaría a Peñarol en caso de concretarse el traspaso, este es el detalle de su presente en Brasil:

Ámbito Deportivo Detalle de Alan Saldivia en 2026 Club actual Vasco da Gama (Brasil) Inversión inicial $1,2 millones de dólares por el 55% del pase Partidos disputados 20 encuentros acumulados (entre Brasileirao, Carioca, Copa de Brasil y Sudamericana) Goles / Asistencias Aún no registra anotaciones ni pases gol Estatus en el equipo Presencia constante en el equipo titular

Por ahora, habrá que esperar el desarrollo de las negociaciones en los próximos días para confirmar si el exjugador albo concreta este bombazo en el mercado y cumple el sueño de vestir la camiseta del equipo de sus amores.