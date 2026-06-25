Datos Clave El drama de La Tri:: El Ecuador de Sebastián Beccacece suma apenas un punto y está obligado a conseguir un resultado histórico frente a Alemania para mantener sus opciones de avanzar en el Grupo E. Cartelera en simultáneo: Seis compromisos cierran los Grupos D, E y F, destacando la presentación de potencias como Países Bajos y el coanfitrión Estados Unidos, además del choque clave de Paraguay. El nuevo formato toma forma: El Mundial 2026 ya confirmó sus primeros cruces de dieciseisavos de final, destacando el inédito duelo entre la histórica Sudáfrica y el local Canadá.

El Mundial 2026 avanza a paso firme hacia su etapa de eliminación directa, y la jornada de este jueves 25 de junio promete ser de alto impacto con el cierre definitivo de los Grupos D, E y F. La dinámica de los partidos en simultáneo vuelve a tomarse la cartelera para evitar ventajas deportivas, distribuyendo seis compromisos en tres bloques horarios que comenzarán a definir a los próximos integrantes de la inédita ronda de dieciseisavos de final. Selecciones como Países Bajos, Japón y los anfitriones de Estados Unidos saldrán a la cancha con el objetivo de amarrar sus respectivos lideratos y asegurar un mejor cruce en el cuadro final.

Sin embargo, la máxima tensión de la jornada recaerá sobre los representantes de la Conmebol, quienes enfrentan escenarios decisivos. La selección de Ecuador llega al abismo en el Grupo E con apenas un punto y con la titánica obligación de conseguir un resultado positivo frente a la invicta Alemania para evitar una prematura eliminación. Por su parte, en el horario estelar, la Paraguay de Gustavo Alfaro intentará sellar su presencia en la ronda de los 32 mejores enfrentando a Australia, en un duelo vital para mantener en alto las aspiraciones sudamericanas en la recta final de la fase grupal.



Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Mundial 2026, el minuto a minuto del dramático cierre de Ecuador y el cuadro actualizado de los dieciseisavos de final.