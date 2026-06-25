Egipto e Irán se enfrentan este viernes 26 de junio a las 23:00 horas de Chile por la fecha 3 de Grupo G del Mundial 2026 en el Estadio Seattle. Los egipcios llegan como líderes del grupo con 4 puntos, mientras que los iraníes marchan segundos con dos unidades.

El combinado africano llega a este duelo tras igualar 1-1 frente a Bélgica en su debut y vencer por 3-1 a Nueva Zelanda en su segundo partido, resultados que le permiten llegar a la última jornada en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, la escuadra asiática empató 2-2 ante los neozelandeses en su estreno e igualó sin goles ante los europeos. Para asegurar su presencia en la siguiente ronda necesita ganar en su último enfrenamiento.

¿Qué canal transmite Egipto vs Irán EN VIVO?

El compromiso entre Egipto e Irán será transmitido en Chile a través de televisión de pago y streaming.

TV de pago: DSports+ Plus 613/1613

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Egipto vs Irán?

Egipto e Irán juegan este viernes 26 de junio a las 23:00 horas de Chile en el Estadio Seattle.

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Hora: 23:00 horas de Chile

Estadio: Seattle

El partido es válido por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026.

¿Dónde ver Egipto vs Irán ONLINE por streaming?

El duelo entre Egipto e Irán se podrá sintonizar a través de diversas plataformas de streaming.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

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¿Dónde ver GRATIS Egipto vs Irán?

El partido entre Egipto e Irán no tendrá transmisión gratuita en Chile. Sin embargo, se podrá ver en vivo a través de DSports+ Plus, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo G del Mundial 2026?

El Grupo G del Mundial 2026 está liderado por Egipto con 4 puntos, seguido de Irán y Bélgica con 2 y Nueva Zelanda con 0.