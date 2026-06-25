Datos Clave Partido clave: Uruguay vs España Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN Horario: Viernes 26 de junio, 20:00 horas de Chile

Uruguay y España chocan este viernes 26 de junio en un duelo que puede ordenar por completo el Grupo H del Mundial 2026. El partido se jugará a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Guadalajara, con la Celeste obligada a sumar y la Roja buscando asegurar el primer lugar de la zona.

El equipo de Marcelo Bielsa llega con presión después de empatar sus dos primeros partidos, ante Arabia Saudí y Cabo Verde. España, en cambio, viene de golear 4-0 a Arabia Saudí y quedó como líder del grupo, aunque todavía necesita cerrar la tarea ante un rival que no tiene margen para fallar.

¿Qué canal transmite Uruguay vs España EN VIVO?

El partido entre Uruguay y España por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

Canal 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Uruguay vs España?

Uruguay vs España se juega este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Viernes 26 de junio de 2026 Hora: 20:00 horas de Chile

20:00 horas de Chile Estadio: Estadio Guadalajara

Estadio Guadalajara Ciudad: Guadalajara

Guadalajara Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Grupo H

Grupo H Partido: Uruguay vs España

El encuentro se disputará en simultáneo con Cabo Verde vs Arabia Saudí, por lo que la tabla puede cambiar minuto a minuto durante la última fecha del grupo.

¿Dónde ver Uruguay vs España ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de DGO, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

Para verlo online, debes ingresar con una cuenta activa en las plataformas que transmiten el Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto, las formaciones y todos los detalles en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver gratis Uruguay vs España?

Uruguay vs España sí tendrá transmisión gratuita en Chile.

El partido podrá verse por Chilevisión en TV abierta y también por Chilevisión Web. Además, el duelo estará disponible por DSports en TV de pago y por DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN vía streaming.

También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Uruguay vs España

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

DT: Marcelo Bielsa.

Uruguay llega con una urgencia clara: ganar para no depender de nadie. La Celeste suma dos puntos tras empatar 1-1 con Arabia Saudí y 2-2 con Cabo Verde, resultados que la dejaron en una posición más incómoda de lo esperado antes de la última fecha.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal.

DT: Luis de la Fuente.

España llega como líder del Grupo H luego de igualar 0-0 con Cabo Verde y golear 4-0 a Arabia Saudí. La Roja recuperó confianza en la segunda fecha y buscará confirmar su candidatura quedándose con el primer lugar de la zona.

Árbitro para Uruguay vs España

El árbitro principal del partido será Ismail Elfath, de Estados Unidos.

El juez estadounidense tendrá a su cargo un duelo de alta tensión, con Uruguay buscando evitar una eliminación temprana y España intentando cerrar la fase de grupos como líder.

¿Cómo llegan Uruguay y España al partido?

Uruguay llega golpeada por dos empates que complicaron su panorama. En el debut igualó 1-1 ante Arabia Saudí y luego volvió a repartir puntos en el 2-2 frente a Cabo Verde, un partido en el que tuvo momentos de buen fútbol, pero también errores que le costaron caro.

La Celeste ha mostrado pasajes interesantes con Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Maximiliano Araújo, pero no ha logrado sostener su intensidad durante los 90 minutos. Para el equipo de Bielsa, el partido ante España aparece como una verdadera final.

España llega en mejor posición. Tras el empate sin goles ante Cabo Verde, el equipo de Luis de la Fuente reaccionó con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudí, resultado que lo dejó con cuatro puntos y una diferencia de gol favorable.

La Roja encontró fluidez con Pedri, Rodri y Dani Olmo en el mediocampo, mientras que Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal aparecen como cartas ofensivas para romper una defensa uruguaya que tendrá una noche exigente.

¿Cómo está la tabla del Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo H llega abierto a la última fecha, con España en la cima y Uruguay obligado a sumar para no depender de otros resultados.

Mundial 2026 — Grupo H Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 España 2 4 4 0 +4 2 Uruguay 2 2 3 3 0 3 Cabo Verde 2 2 2 2 0 4 Arabia Saudí 2 1 1 5 -4 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

España depende de sí misma para terminar primera. Uruguay, en cambio, necesita ganar para asegurar su clasificación y evitar cálculos con el otro partido del grupo.

¿Qué necesita Uruguay para clasificar?

Uruguay clasifica directamente si derrota a España. Con ese resultado llegaría a cinco puntos y aseguraría su boleto a los 16avos de final del Mundial 2026.

Si empata, quedará con tres puntos y dependerá de lo que ocurra entre Cabo Verde y Arabia Saudí, además de los criterios de desempate y la tabla de mejores terceros. Si pierde, quedará muy comprometido y podría despedirse del torneo.

Por eso, para la Celeste el camino más claro es uno solo: ganar.

¿Qué necesita España para clasificar?

España clasifica si gana o empata ante Uruguay. Con una victoria llegará a siete puntos y asegurará el primer lugar del Grupo H.

Un empate también la dejaría con cinco unidades y con grandes opciones de avanzar como líder, aunque deberá mirar lo que ocurra en el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí.

Si pierde, podría complicarse dependiendo de la diferencia de goles y del resultado del otro duelo de la zona.

¿Cuál es el historial entre Uruguay y España?

Uruguay y España registran antecedentes mundialistas y oficiales con partidos muy cerrados.

En el Mundial de Brasil 1950 igualaron 2-2 en la ronda final, en un duelo que terminó siendo parte del camino de Uruguay hacia el título. En Italia 1990 empataron 0-0 por la fase de grupos, mientras que en la Copa Confederaciones 2013 España se impuso 2-1.

El historial reciente muestra una ventaja española, pero también una constante: cada vez que se cruzan en escenarios grandes, el margen suele ser mínimo.