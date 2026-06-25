Datos Clave Partido clave: Túnez vs Países Bajos Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Jueves 25 de junio, 19:00 horas de Chile

Túnez y Países Bajos se enfrentan este jueves 25 de junio en el Estadio Kansas City, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El partido se juega a las 19:00 horas de Chile y tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y streaming.

Países Bajos llega con la primera opción de clasificar y pelear el primer lugar del grupo, después de empatar 2-2 con Japón y golear 5-1 a Suecia. Túnez, en cambio, ya no tiene opciones matemáticas de avanzar tras caer 5-1 ante Suecia y 4-0 frente a Japón, pero buscará cerrar su Mundial con una mejor imagen.

¿Qué canal transmite Túnez vs Países Bajos EN VIVO?

El partido entre Túnez y Países Bajos por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

Canal 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

ChileVisión Web

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Túnez vs Países Bajos?

Túnez vs Países Bajos se juega este jueves 25 de junio a las 19:00 horas de Chile.

Fecha : Jueves 25 de junio de 2026

: Jueves 25 de junio de 2026 Hora : 19:00 horas de Chile

: 19:00 horas de Chile Estadio : Kansas City

: Kansas City Ciudad : Kansas City

: Kansas City Torneo : Copa Mundial de la FIFA 2026

: Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase : Grupo F

: Grupo F Partido: Túnez vs Países Bajos

El encuentro se disputará en paralelo con la definición de la zona entre Japón y Suecia, por lo que la tabla puede moverse minuto a minuto.

¿Dónde ver Túnez vs Países Bajos ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por streaming a través de ChileVisión Web, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para ver el duelo online, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver gratis Túnez vs Países Bajos?

Túnez vs Países Bajos sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido se podrá ver por Chilevisión y ChileVisión Web. También estará disponible por Chilevisión 4K, DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. Además, podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Túnez vs Países Bajos

Túnez: Ben-Hessen; Abdi, Talbi, Rekik, Valery; Skhiri, Khedira, Hannibal; Achouri, Saad y Chaouat.

DT: Hervé Renard.

Túnez llega golpeado tras dos derrotas duras en el Grupo F. El equipo africano recibió nueve goles en sus dos primeros partidos y necesita cerrar el torneo con una actuación más competitiva ante uno de los candidatos de la zona.

Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Gakpo y Brobbey.

DT: Ronald Koeman.

Países Bajos viene de su mejor presentación en el Mundial: goleó 5-1 a Suecia y quedó con cuatro puntos, los mismos que Japón. Con una victoria ante Túnez, el equipo neerlandés asegura la clasificación y puede quedar muy cerca del primer puesto del Grupo F.

Árbitros para Túnez vs Países Bajos

La árbitra principal del partido será Katia Itzel García.

Árbitra: Katia Itzel García

Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez

La designación tendrá un valor histórico, ya que Katia Itzel García será la encargada de dirigir un partido clave del cierre del Grupo F en el Mundial 2026.

¿Cómo llegan Túnez y Países Bajos al partido?

Túnez llega eliminado y con una campaña muy cuesta arriba. En su debut perdió 5-1 ante Suecia y luego volvió a caer por un contundente 4-0 frente a Japón. Con esos resultados quedó sin puntos, con un gol a favor y nueve en contra.

El equipo de Hervé Renard intentará despedirse con una actuación más ordenada, apelando al orgullo competitivo y a la necesidad de mostrar otra cara ante una selección de mayor jerarquía.

Países Bajos llega en una situación opuesta. El equipo de Ronald Koeman empató 2-2 con Japón en la primera fecha y luego reaccionó con autoridad al vencer 5-1 a Suecia, resultado que lo dejó como líder del grupo por criterios de desempate.

Con cuatro puntos, siete goles a favor y una diferencia de gol de +4, los neerlandeses dependen de sí mismos para avanzar a los 16avos de final y también para pelear el primer lugar de la zona.

¿Cómo está la tabla del Grupo F del Mundial 2026?

El Grupo F llega a la última fecha con Países Bajos y Japón igualados en la cima, Suecia todavía con opciones y Túnez ya eliminado.

Mundial 2026 — Grupo F Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Países Bajos 2 4 7 3 +4 2 Japón 2 4 6 2 +4 3 Suecia 2 3 6 6 0 4 Túnez 2 0 1 9 -8 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Países Bajos necesita ganar para asegurar su clasificación y quedar muy bien encaminado al primer lugar. Si empata o pierde, deberá mirar lo que ocurra entre Japón y Suecia para saber en qué posición termina.

¿Qué necesita Países Bajos para clasificar?

Países Bajos clasifica si derrota a Túnez. Con ese resultado llega a siete puntos y asegura su lugar en los 16avos de final del Mundial 2026.

Si empata, llegará a cinco unidades y también quedará muy bien perfilado para avanzar, aunque podría perder el primer lugar dependiendo del resultado de Japón. Si pierde, seguirá con cuatro puntos y deberá esperar la combinación de resultados del grupo, especialmente lo que pase entre japoneses y suecos.

Por eso, el partido ante Túnez es clave para el equipo de Ronald Koeman: no solo busca clasificar, también quiere ordenar su camino en la fase eliminatoria.

¿Qué necesita Túnez ante Países Bajos?

Túnez ya está eliminado del Mundial 2026 y no tiene opciones de avanzar a la siguiente fase.

El objetivo del equipo africano será cerrar su participación con una mejor imagen, después de recibir nueve goles en sus dos primeras presentaciones. Ante Países Bajos, el desafío será competir, reducir errores defensivos y evitar una nueva caída amplia.

¿Cuál es el historial entre Túnez y Países Bajos?

Túnez y Países Bajos se enfrentan por primera vez en un partido oficial.

Aunque ambas selecciones ya registran cruces previos en amistosos, este duelo marca su primer antecedente en una Copa del Mundo. Para Países Bajos, el partido tiene valor clasificatorio; para Túnez, aparece como una oportunidad para cerrar con dignidad una fase de grupos muy difícil.