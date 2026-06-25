Senegal enfrenta a Irak este viernes 26 de junio en el Estadio Toronto (BMO Field), desde las 15:00 horas de Chile, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. En simultáneo, Noruega y Francia, ya clasificados, definen el liderato de la zona en Boston.

Es un duelo de pura urgencia. Los dos llegan sin puntos tras perder sus dos primeros partidos y saben que solo la victoria los mantiene con una mínima opción de avanzar como uno de los mejores terceros. Un empate, en cambio, dejaría a ambos eliminados, por lo que ninguno puede especular en Toronto.

Senegal parte con ventaja en las cuentas: cayó 3-1 ante Francia y 3-2 frente a Noruega, dos derrotas ajustadas que lo dejaron con diferencia de -3. Los Leones de la Teranga de Pape Thiaw confían en su jerarquía, con Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr en ataque, aunque arrastran la baja del arquero Édouard Mendy por lesión.

Irak, en cambio, llega en una situación más delicada con diferencia de -6, tras caer 4-1 ante Noruega y 3-0 frente a Francia. El equipo de Graham Arnold disputa apenas su segundo Mundial, 40 años después de México 1986, y aún busca su primer gol y su primer punto en la historia del torneo, en un cierre cargado de orgullo.

¿Qué canal transmite Senegal vs Irak EN VIVO?

El partido del Grupo I del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 2 612/1612

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Senegal vs Irak?

Senegal vs Irak se juega este viernes 26 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Toronto (BMO Field)

El duelo corresponde a la tercera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Senegal vs Irak ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Senegal vs Irak?

Senegal vs Irak no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports 2, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?

El Grupo I del Mundial 2026 está integrado por Francia, Noruega, Senegal e Irak.