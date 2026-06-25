Noruega enfrenta a Francia este viernes 26 de junio en el Estadio Boston (Gillette Stadium) de Foxborough, desde las 15:00 horas de Chile, por la tercera fecha del Grupo I del Mundial 2026. En simultáneo, Senegal y Irak cierran la zona en Toronto peleando por un cupo entre los mejores terceros.

Es uno de los duelos más atractivos de toda la fase de grupos. Ambas selecciones llegan con puntaje perfecto tras ganar sus dos primeros partidos y ya tienen asegurado su paso a los dieciseisavos de final, por lo que el cruce define únicamente quién termina como líder, un detalle clave pensando en el camino que viene en la fase eliminatoria.

El gran morbo está en los nombres propios. Erling Haaland disputa su primer Mundial y ya suma cuatro goles tras firmar dobletes ante Irak y Senegal, mientras que Kylian Mbappé acumula también cuatro en esta edición y persigue récords históricos en Copas del Mundo. Los dos artilleros se baten por el liderato del grupo y por acercarse a Lionel Messi en la pelea por la bota de oro del torneo.

En la previa, Francia afronta una situación delicada fuera de la cancha: el técnico Didier Deschamps dejó momentáneamente la concentración para regresar a su país por el fallecimiento de su madre, por lo que no estaría en el banco ante los noruegos. Noruega, en tanto, encontró una identidad clara con Ståle Solbakken y su temible doble punta con Alexander Sørloth junto a Haaland.

¿Qué canal transmite Noruega vs Francia EN VIVO?

El partido del Grupo I del Mundial 2026 será transmitido por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN

¿A qué hora juegan Noruega vs Francia?

Noruega vs Francia se juega este viernes 26 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Boston (Gillette Stadium)

El duelo corresponde a la tercera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Noruega vs Francia ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Chilevisión Web

Paramount+

Disney+ Premium

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente. En el caso de Chilevisión Web, la señal estará disponible por la plataforma digital del canal.

¿Dónde ver GRATIS Noruega vs Francia?

Noruega vs Francia tendrá transmisión gratuita por Chilevisión.

El partido se podrá ver sin costo por: Chilevisión y Chilevisión Web

Además, estará disponible por señales y plataformas de pago como DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, Disney+ Premium y DAZN.

¿Cómo está el Grupo I del Mundial 2026?