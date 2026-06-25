Nueva Zelanda y Bélgica se miden este viernes 26 de junio a las 23:00 horas de Chile en el Estadio BC Place Vancouver por la fecha 3 de Grupo G del Mundial 2026 en el Estadio Seattle.

Los neozelandeses llegan a este duelo con un solo punto, mientras que los belgas tienen dos unidades, por lo que ambas selecciones llegan con la obligación de ganar para no despedirse de la cita planetaria.

¿Qué canal transmite Nueva Zelanda vs Bélgica EN VIVO?

El cruce entre Nueva Zelanda y Bélgica tendrá transmisión en Chile a través de la televisión de pago y también en streaming.

TV de pago: DSports 610/1610 y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Nueva Zelanda vs Bélgica?

Nueva Zelanda y Bélgica se enfrentan este viernes 26 de junio a las 23:00 horas de Chile en el Estadio BC Place Vancouver.

Fecha: Viernes 26 de junio de 2026

Hora: 23:00 horas de Chile

Estadio: BC Place Vancouver

El duelo es válido por la fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026.

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs Bélgica ONLINE por streaming?

El encuentro entre Nueva Zelanda y Bélgica se podrá ver en streaming a través de distintas plataformas.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas.

¿Dónde ver GRATIS Nueva Zelanda vs Bélgica?

El cruce entre Nueva Zelanda y Bélgica no se podrá ver gratis en Chile. Eso sí, se podrá ver en la TV de pago a través de DSPorts y DirecTV 4K, y vía streaming en DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo G del Mundial 2026?