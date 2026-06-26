Panamá e Inglaterra cierran su participación en el Grupo L del Mundial 2026 en un partido que se jugará este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile en Nueva Jersey, en el que los de la Concacaf llegan eliminados, mientras que los europeos buscan ser primeros de su zona en el Mundial 2026, ya que su lugar en los dieciseisavos de final lo tienen asegurado.

Panamá jugó bien sus dos primeros partidos ante Ghana y Croacia, pero no pudo sumar unidades que le permitieran llegar con vida a la última fecha. Cecilio Waterman, quien milita en U de Concepción, tuvo un aceptable papel, pese a que en el segundo duelo ingresó desde el banco de suplentes, mientras que César Yanis, jugador de Cobresal, no ha visto acción.

Los ingleses jugaron muy bien en su estreno contra los croatas, pero se quedaron ante los ghaneses, cediendo importantes unidades que lo tienen aún en vilo respecto de su ubicación en el grupo.

¿Qué canal transmite Panamá vs Inglaterra EN VIVO?

El partido del Grupo L del Mundial 2026 tendrá transmisión por TV abierta, TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV abierta: No tiene

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Panamá vs Inglaterra?

Panamá vs Inglaterra se juega este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 27 de junio de 2026

Hora: 17:00 horas de Chile

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey (Estados Unidos)

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Se juega en simultáneo con el otro cruce del grupo, Croacia vs Ghana, según el protocolo habitual de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos.

¿Dónde ver Panamá vs Inglaterra ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma.

¿Dónde ver GRATIS Panamá vs Inglaterra?

Panamá vs Inglaterra NO tendrá transmisión gratuita

También estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo L del Mundial 2026?

El Grupo L del Mundial 2026 está integrado por Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá, y llega a la tercera fecha con los ingleses como líderes, Ghana y Croacia peleando por la segunda plaza, y los canaleros ya eliminados.