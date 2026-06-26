Datos Clave La Roja busca DT: En paralelo al Mundial, Chile sigue en su búsqueda incansable por un seleccionador para La Roja de cara a los próximos retos. Milad se desliga de la elección: Pablo Milad, en medio de la conmemoración por los 10 años de la Copa América Centenario, señaló que no elegirá al próximo entrenador de Chile en su mandato. Tiempo de contrato confirmado: El presidente de la ANFP confirmó de cuánto será la duración del contrato con el próximo entrenador de La Roja.

En medio de la competencia mundialista, Chile vive una novela en paralelo con respecto a la selección: Decidir quién será el próximo entrenador de La Roja para los próximos retos a nivel internacional. Tras saberse que Nicolás Córdova seguirá de manera interina como el mandamás del equipo de todos hasta que llegue un sucesor de nivel, la fila de nombres no ha parado de crecer, pero sin un elegido hasta el momento.

Durante esta jornada en Juan Pinto Durán se realizó un evento en conmemoración de los 10 años desde la obtención de la Copa América Centenario, donde se hizo presente el actual presidente de la ANFP, Pablo Milad, para celebrar a los bicampeones. En el recinto deportivo, Milad fue consultado sobre su participación en la próxima elección de entrenador de La Roja, y apuntó que no participará de aquella selección.

Milad no elegirá al DT de La Roja

“He hablado con el nuevo directorio de la Federación de Chile, y ellos tendrán que elegir al nuevo director técnico de La Roja. Yo estaré en mi casa y no quiero que me apunten en el futuro por elegir un entrenador que no nos satisface o no ha dado el ancho”, señaló Pablo Milad, quien descartó ser partícipe de la comisión que elija al próximo seleccionador de la selección chilena.

El actual mandamás del fútbol chileno señaló que hay que acelerar los procesos de elecciones de la federación para cumplir con los plazos acordados para decidir quién será el nuevo entrenador de La Roja. También, Milad señaló que se está trabajando en conjunto con dos comisiones para avanzar los procesos internos de la federación nacional.

A pesar de confirmar que no participará en la elección, Pablo Milad confirmó el tiempo de contrato que tendrá el futuro entrenador de la selección chilena. Según indicó el presidente de la ANFP, el próximo técnico de La Roja mantendrá un contrato por 4 años, de cara a los próximos retos de la Roja de Todos camino al Mundial del año 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal.