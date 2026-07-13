Datos Clave Últimos en la lista: El vigente campeón del mundo es apuntado por los datos estadísticos como la selección con menos probabilidades matemáticas (20%) de ganar el título entre los cuatro semifinalistas. El gran favorito: Francia lidera con holgura las proyecciones al quedarse con un 34% de opciones para levantar el trofeo. Duelo inédito: La Albiceleste buscará romper las matemáticas frente a Inglaterra, rival al que Lionel Messi enfrentará por primera vez en toda su carrera profesional.

Tras unos electrizantes cuartos de final, el Mundial 2026 se reduce a solo cuatro superpotencias. El campeón de esta 23.ª edición saldrá entre Francia, España, Inglaterra y Argentina, asegurando que el trofeo quedará en manos de un país que ya sabe lo que es la gloria mundial.

Sin embargo, más allá de los pergaminos, las proyecciones estadísticas y matemáticas ya tienen a sus favoritos para la cita que se definirá el próximo domingo 19 de julio en el estadio de Nueva York Nueva Jersey. Y para el deleite de los detractores del cuadro sudamericano, el actual monarca del torneo quedó relegado al fondo de la tabla de candidatos.

¿Qué selección tiene más probabilidades de ganar el Mundial 2026?

De acuerdo con el modelo predictivo de la prestigiosa firma de estadísticas Opta, publicado este 13 de julio, la Selección Argentina llega a la etapa de semifinales siendo el equipo con menores probabilidades de conquistar la corona mundial.

La supercomputadora asigna los siguientes porcentajes para levantar la Copa del Mundo:

Francia: 34% España: 24% Inglaterra: 23% Argentina: 20%

Los dirigidos por Didier Deschamps corren con una clara ventaja para conseguir su tercera estrella, mientras que España e Inglaterra superan en las opciones matemáticas a una escuadra argentina que es vista por los algoritmos como la de menos opciones de éxito en esta pasada.

¿Cuándo juega Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial?

Para intentar revertir estos fríos números y callar las críticas internacionales, la Albiceleste deberá superar este miércoles 15 de julio a Inglaterra, en un duelo pactado a las 15:00 horas (de Chile) en el Estadio Atlanta.

Este cruce revive uno de los clásicos más encendidos del fútbol planetario. A pesar del riquísimo historial mundialista entre ambos países —que incluye los míticos goles de Diego Maradona en México 1986—, este compromiso marcará el primer partido oficial de Lionel Messi ante el combinado de los Tres Leones. “He jugado contra todos, menos contra Inglaterra. Y es especial porque es una selección grande, una potencia”, reconoció el propio capitán argentino tras dejar en el camino a Suiza.

A favor de los sudamericanos juega un dato histórico implacable: la efectividad de Argentina en semifinales es perfecta, ya que en las cinco oportunidades anteriores que alcanzó esta instancia en la historia de los Mundiales, jamás fue eliminada.

¿Cómo llega el equipo de Lionel Scaloni a las semifinales?

Pese a tener los números predictivos en contra y convivir con la presión del entorno, el plantel argentino se encuentra blindado emocionalmente. El entrenador Lionel Scaloni dejó en claro que su equipo juega liberado de la mochila de la historia tras los títulos de la Copa América 2021 y Qatar 2022.

“La ventaja que tenemos con respecto a Qatar es que ya ganamos aquel Mundial. Esa responsabilidad no pesa sobre los jugadores en partidos de esta clase”, aseguró el estratega trasandino. Aunque las métricas de la inteligencia artificial los posicionen hoy en el último lugar de los candidatos, el bicampeón de América confía en el funcionamiento colectivo y el factor humano para tumbar los pronósticos británicos y meterse en la gran definición.

En resumen

Las proyecciones matemáticas revelaron que Argentina es la selección con menos probabilidades (20%) de ganar el Mundial 2026 entre los cuatro semifinalistas, un listado que lidera Francia con un 34%. La Albiceleste buscará romper los pronósticos estadísticos este miércoles 15 de julio cuando enfrente a Inglaterra por el paso a la gran final, en lo que será el primer partido de Lionel Messi ante el cuadro británico en toda su carrera.

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