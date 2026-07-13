Datos Clave Visto bueno: Tras una reunión celebrada a primera hora de este lunes entre delegados de la AFA y la FA, la FIFA determinó la indumentaria para las semifinales. El manto histórico: La Albiceleste recibió la autorización para utilizar su camiseta alternativa, la cual tiene una base de color negro con detalles azules inspirados en el fileteado porteño. Pura mística: Con prendas de tono azul, el cuadro sudamericano logró eliminar a los británicos en los recordados cruces de México 1986 y Francia 1998.

El enfrentamiento entre Argentina vs Inglaterra por el paso a la gran final del Mundial 2026 no es un partido más. La controversia histórica que rodea a ambas naciones convierte este cruce en un duelo de alta tensión. Con esto en mente, y apelando a la mística, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizó una solicitud especial que acaba de ser concedida por el ente rector.

¿Qué aprobó la FIFA para el partido de Argentina vs Inglaterra?

La delegación sudamericana pidió formalmente salir a la cancha utilizando su indumentaria suplente de tonos azules, evitando así su tradicional camiseta celeste y blanca.

La solicitud tuvo una rápida respuesta positiva por parte de la FIFA, organismo que definió la situación durante la mañana del lunes tras reunir a los delegados de ambos países. De esta manera, mientras los dirigidos por Lionel Scaloni vestirán el uniforme alternativo (completado con shorts y medias negras), la escuadra inglesa de Thomas Tuchel saldrá al terreno de juego con su tradicional camiseta blanca.

El reglamento del torneo establece que el equipo que viene por la parte superior del cuadro (el “Equipo A”, que en este caso es Inglaterra) tiene prioridad para mantener su indumentaria principal, mientras la FIFA se asegura de que exista el máximo contraste visual posible.

¿Cómo le fue a Argentina usando la camiseta azul contra Inglaterra?

La elección de este color no es casualidad; está profundamente arraigada en las páginas más gloriosas del fútbol argentino. Esta será la cuarta vez que la Albiceleste enfrente a los europeos con su camiseta alternativa en un Mundial:

México 1986: En los cuartos de final, Argentina venció 2-1 con la icónica camiseta azul que el delegado Rubén Moschella tuvo que comprar de urgencia en las calles de Ciudad de México por el intenso calor. Aquella tarde en el Estadio Azteca, Diego Maradona inmortalizó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.

En los cuartos de final, Argentina venció 2-1 con la icónica camiseta azul que el delegado Rubén Moschella tuvo que comprar de urgencia en las calles de Ciudad de México por el intenso calor. Aquella tarde en el Estadio Azteca, Diego Maradona inmortalizó la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. Francia 1998: Doce años después, por los octavos de final, los sudamericanos volvieron a vestir de azul en un partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se definió a favor de Argentina tras una infartante tanda de penales donde brilló el arquero Carlos Roa.

Doce años después, por los octavos de final, los sudamericanos volvieron a vestir de azul en un partido que terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y se definió a favor de Argentina tras una infartante tanda de penales donde brilló el arquero Carlos Roa. Chile 1962: El único traspié con la indumentaria alternativa frente a Inglaterra se dio en la fase de grupos de este torneo, donde los europeos se impusieron por 3-1.

(Como dato adicional, en los Mundiales de 1966 y 2002, Argentina utilizó su camiseta titular albiceleste ante los ingleses y cayó derrotada por 1-0 en ambas ocasiones).

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Inglaterra por las semifinales?

El trascendental choque que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026 se disputará este miércoles 15 de julio a las 15:00 horas. El escenario designado para este vibrante compromiso es el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta.

En resumen

La FIFA autorizó la solicitud de la Selección Argentina para utilizar su camiseta alternativa (negra con detalles azules) en el duelo de semifinales del Mundial 2026 ante Inglaterra, equipo que vestirá de blanco. La elección apela a la historia, ya que con camisetas suplentes de tono azul, la Albiceleste eliminó a los británicos en los recordados Mundiales de México 1986 y Francia 1998. El partido se jugará este miércoles 15 de julio en Atlanta.

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