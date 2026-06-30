Mientras llega la hora punta en Inglaterra, los trabajadores volverán apurados a casa para ver a los Tres Leones en acción contra RD Congo, en su partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium.

Los hombres de Thomas Tuchel terminaron primeros en el Grupo L —sin silenciar completamente a todos los escépticos—, mientras que sus rivales africanos clasificaron como la selección tercera mejor ubicada.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Inglaterra vs RD Congo

Antes de que se pateara el primer balón en Panamá vs Inglaterra, los Tres Leones estaban tranquilos sabiendo que incluso una derrota sorpresiva no llevaría a una eliminación catastrófica, gracias a que otros resultados de la fase de grupos les favorecieron el viernes por la noche.

El primer lugar todavía debía cerrarse en la última fecha del Grupo L, cuando Croacia y Ghana aún eran capaces de superar a los Tres Leones, y el equipo de Tuchel produjo otro primer tiempo tibio contra la nación a la que aplastó 6-1 en Rusia 2018.

Sin embargo, el puñado de talentos de clase mundial en el plantel de Inglaterra apareció en el segundo período, cuando Harry Kane —convirtiéndose en el máximo goleador mundialista de todos los tiempos de su país— y Jude Bellingham marcaron goles en rápida sucesión para sellar una victoria 2-0 en gran medida sencilla.

Las actuaciones estuvieron lejos de ser impecables para los Tres Leones en el Grupo L, pero rara vez los países han alcanzado la perfección en camino a la gloria mundialista; solo Uruguay 1930, Italia 1938, Brasil 1970 y Brasil 2002 ganaron el torneo con un registro del 100% en tiempo reglamentario o extra.

Además, Tuchel aún no ha sufrido una derrota competitiva al mando de Inglaterra, ganando 10 y empatando uno de sus 11 partidos no amistosos hasta ahora; solo Ron Greenwood —16 entre 1977 y 1980— y Roy Hodgson —14 entre 2012 y 2013— disfrutaron de inicios competitivos invictos más largos, sin contar definiciones por penales.

Pronóstico Inglaterra vs RD Congo / © Iconsport

Inglaterra aún no ha tenido que exhibir su capacidad de reacción en el Mundial 2026, pero después de remontar para rescatar un empate inicial contra Portugal, RD Congo fue un paso más allá en su crucial duelo con Uzbekistán.

Tras quedar 1-0 abajo dentro de los primeros 10 minutos por un gol de Eldor Shomurodov, los Leopardos se lucieron en el segundo tiempo, cuando su figura Yoane Wissa marcó dos veces a ambos lados del tanto de Fiston Mayele para escribir un nuevo capítulo de la historia nacional.

Compitiendo en su primer Mundial como RD Congo, los Leopardos jugarán las rondas eliminatorias por primera vez en su historia, después de haber quedado fuera del torneo de 1974 en la fase de grupos —como Zaire— con tres derrotas a su nombre.

Los dirigidos por Sébastien Desabre terminaron apenas un punto por detrás de Portugal, clasificando con el mejor registro de cualquier equipo tercero: cuatro puntos y diferencia de gol positiva, después de haber recibido cuotas de 3/4 para llegar a las rondas eliminatorias en nuestra guía de apuestas del Mundial 2026.

Si RD Congo sorprende a Inglaterra en su primer enfrentamiento histórico, un cruce de octavos de final con México o Ecuador será el siguiente plato del menú, antes de un potencial cuarto de final nada menos que contra Brasil, cinco veces campeón récord.

Rendimiento reciente

Inglaterra, Mundial:

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Inglaterra, todas las competiciones:

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RD Congo, Mundial:

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RD Congo, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Inglaterra vs RD Congo / © Iconsport

La conversación del equipo de Inglaterra ha estado dominada por una zona y solo una zona: la posición de lateral derecho, después de que Jarell Quansah se uniera a Reece James en la enfermería por la lesión de tobillo que sufrió contra Panamá.

Tuchel es optimista respecto de que el defensor de Bayer Leverkusen vuelva a estar en marcha en unos días, pero es poco probable que ocurra lo mismo con el propenso a lesiones James, por lo que Djed Spence casi con seguridad comenzará abierto este miércoles por la noche.

Bukayo Saka y Marcus Rashford también deberían haber hecho lo suficiente para repetir sus roles por las bandas —si el estado físico lo permite—, mientras que Kane ahora persigue otro récord de Lineker; el hombre de Bayern Munich ha marcado tres goles en eliminatorias mundialistas para Inglaterra, la mitad del total del jugador de 65 años.

Mientras tanto, RD Congo no ha reportado preocupaciones físicas antes de su primer partido eliminatorio de Mundial, en el que Desabre podría volver al sistema 5-3-2 que utilizó contra Portugal y Colombia después de cambiar a un 4-4-2 contra Uzbekistán.

El número nueve Brian Cipenga probablemente dejará su lugar al central Steve Kapuadi si ese es el caso, mientras que en el otro extremo del campo, Mayele ha presentado sus argumentos para ser titular por sobre Cedric Bakambu después de su gol en la tercera fecha.

Sin embargo, Desabre debería seguir apoyándose en la experiencia de Bakambu, de 35 años, junto a Wissa, quien ha marcado más goles en el Mundial —dos— que en toda la Premier League 2025-26 —uno—.

Posibles formaciones Inglaterra vs RD Congo

Inglaterra:

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

RD Congo:

Mpasi-Nzau; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Kayembe; Wissa, Bakambu

Pronóstico Inglaterra vs RD Congo

Nuestro pronóstico: Inglaterra 2-0 RD Congo

RD Congo ha demostrado flexibilidad táctica y dureza defensiva en el Mundial hasta ahora, recibiendo solo un gol tanto ante Colombia como ante Portugal con su muro defensivo de cinco hombres.

Como resultado, parece descartada una avalancha de goles de Inglaterra, pero Kane y Bellingham necesitan solo un momento para mostrar su calidad de clase mundial, y los Tres Leones tienen nuestro respaldo para mantener vivo el sueño.

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