La ganadora de grupo Bélgica afronta una dura prueba cuando Senegal llegue al Seattle Stadium este miércoles, a partir de las 16:00 horas de Chile, en partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Rudi García se recuperó de un inicio lento para liderar su grupo, pero ha mostrado inconsistencia durante todo el camino, mientras que los Leones de Teranga avanzaron como uno de los mejores terceros.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Bélgica vs Senegal

Bélgica llega a las rondas eliminatorias como ganadora de grupo con cinco puntos, seis goles marcados y dos recibidos, aunque su camino por la fase de grupos estuvo lejos de ser convincente y habrá ofrecido ánimo al campamento de Senegal.

El equipo de García fue contenido en un empate 1-1 contra Egipto en su primer partido antes de quedar frenado en una igualdad sin goles ante Irán, resultados que levantaron serias preguntas sobre sus credenciales en el torneo.

Una contundente demolición 5-0 sobre Nueva Zelanda en el último partido del grupo entregó algo de alivio y el impulso que buscan trasladar a la fase eliminatoria.

Ubicada novena en el ranking FIFA, Bélgica lleva un verdadero pedigrí a este cruce eliminatorio. Su mejor resultado histórico en un Mundial llegó en 2018, cuando consiguió el tercer lugar, aunque aquella generación dorada sufrió una sorpresiva eliminación en fase de grupos en 2022.

Una victoria sobre Senegal y un lugar en los octavos de final representarían un paso significativo hacia el tipo de campaña profunda que definiría a esta generación belga, y García sabe que las actuaciones deben mejorar de manera considerable.

Pronóstico Bélgica vs Senegal / © Imago

La fase de grupos de Senegal, mientras tanto, fue irregular, pero finalmente productiva: derrotas consecutivas ante Francia y Noruega dejaron al equipo de Pape Thiaw necesitando un resultado en su último partido.

Lo consiguió de manera enfática: una victoria 5-0 sobre Irak no solo aseguró su progresión, sino que hizo historia como la primera vez que una nación africana marcó cinco goles en un solo partido de Mundial.

Los Leones de Teranga avanzan como uno de los mejores terceros y estarán impulsados por el deseo de igualar y luego superar su mejor actuación histórica en un Mundial: los cuartos de final alcanzados en el torneo de 2002 en Corea del Sur y Japón, una etapa a la que no lograron llegar en 2022 tras una derrota en octavos ante Inglaterra.

De las nueve selecciones africanas que alcanzaron los dieciseisavos de final, Sudáfrica ya fue eliminada, y Senegal carga con el peso de las esperanzas del continente mientras busca convertirse en el último equipo africano en pie en la parte avanzada del torneo.

Defensivamente, la tendencia de Senegal a conceder goles será puesta a prueba con fuerza por una Bélgica que, cuando logra funcionar, posee parte del talento creativo de mediocampo más importante del torneo.

El partido del miércoles será el primer enfrentamiento histórico entre estas dos selecciones a cualquier nivel, añadiendo una dimensión genuinamente histórica a lo que promete ser un atractivo cruce eliminatorio.

Rendimiento reciente

Bélgica, Mundial:

➖➖✅

Bélgica, todas las competiciones:

➖✅✅➖➖✅

Senegal, Mundial:

❌❌✅

Senegal, todas las competiciones:

✅❌➖❌❌✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Bélgica vs Senegal / © Imago

Bélgica tiene casi todo su plantel disponible para el partido del miércoles, con Thibaut Courtois —quien suma 112 partidos internacionales— como titular indiscutido en el arco.

Zeno Debast sigue siendo duda por una lesión en la pierna, aunque el defensor participó en su primera sesión de entrenamiento del torneo el domingo y todavía podría recibir el alta antes del partido.

Se espera que Timothy Castagne y Maxim De Cuyper ocupen los roles de laterales, con Arthur Theate probablemente iniciando en la defensa central.

Leandro Trossard lidera la tabla goleadora de Bélgica en el torneo con dos tantos, mientras que Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers han aportado uno cada uno, una saludable distribución de amenaza ofensiva que preocupará a la zaga de Senegal.

Senegal enfrenta una importante preocupación en el arco antes del inicio, ya que Edouard Mendy sufrió una lesión de rodilla durante el segundo partido del grupo contra Noruega.

El arquero dejó desde entonces la concentración de Senegal para viajar a su club Al-Ahli en Arabia Saudita y someterse a una evaluación médica adicional, dejando su participación en seria duda.

Kalidou Koulibaly podría volver a caer al banco después de una actuación incierta contra Noruega, con Abdoulaye Seck habiendo impresionado cuando tuvo la oportunidad ante Irak.

Se espera que Sarr lidere el ataque de Senegal, tras haber sido su jugador más destacado en la fase de grupos, con Mané aportando la experiencia y amenaza de gol que hacen peligrosos a los Leones de Teranga sin importar su rendimiento en la fase grupal.

Posibles formaciones Bélgica vs Senegal

Bélgica:

Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Senegal:

Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Sarr

Pronóstico Bélgica vs Senegal

Nuestro pronóstico: Bélgica 2-0 Senegal

El mayor poder de fuego de Bélgica en todo el campo debería terminar marcando la diferencia, con De Bruyne manejando los hilos en el mediocampo, mientras Sarr y Mané probablemente serán las principales amenazas que Courtois y su defensa deberán controlar durante todo el partido.

La fragilidad defensiva de Senegal, expuesta tanto ante Francia como ante Noruega, es una preocupación que el mediocampo creativo de Bélgica está bien equipado para explotar, y pese a que los Leones de Teranga demostraron que pueden marcar goles en su último partido, el equipo de García aparece respaldado para imponerse en un duelo competitivo y avanzar a los octavos de final.

Para un análisis de datos sobre los resultados más probables, marcadores y más de este partido, haz clic aquí.