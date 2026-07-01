Luchando por el derecho a enfrentar a Portugal o Croacia en un choque estelar de octavos de final, España y Austria se enfrentan en los dieciseisavos del Mundial 2026 en el SoFi Stadium este jueves por la noche.

La vigente campeona europea lideró el Grupo H para ganarse una cita con Das Team, que consiguió un respetable segundo lugar en el Grupo J detrás de la actual maestra del Mundial, Argentina.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido España vs Austria

Respaldada para avanzar cómodamente como ganadora del Grupo H por los mejores sitios de apuestas del Mundial, España siguió el guion después de un decepcionante empate inicial con Cabo Verde, sumando siete puntos de nueve posibles y concediendo un total de cero goles.

Asegurándose un lugar en la fase eliminatoria a expensas del Uruguay de Marcelo Bielsa, La Roja superó por 1-0 a sus rivales sudamericanos en la última fecha gracias a un gol ganador de Alex Baena, pero fue la defensa de De la Fuente la que se robó el espectáculo.

España no solo ha registrado un 100% de porterías en cero en Norteamérica hasta ahora, sino que la campeona europea todavía no ha enfrentado un remate al arco en el primer tiempo, mientras que no ha concedido más de seis tiros en ninguno de sus últimos cinco partidos de Mundial, siendo apenas uno de dos equipos en lograrlo desde 1966 junto a Argentina en 2022.

La extraordinaria racha invicta de La Roja ahora se sitúa en 34 partidos en todas las competiciones —excluyendo derrotas en tandas de penales—, apenas uno por debajo del récord de su selección nacional de 35, establecido entre 2007 y 2009, y también al alcance de la mejor marca histórica.

La Italia campeona de la Euro 2020 posee el récord actual de la racha invicta más larga en el fútbol internacional masculino —unos incomparables 37 partidos—, pero La Roja es gran favorita para reducir aún más la distancia este jueves por la noche.

Pronóstico España vs Austria / © Iconsport

Las puertas estuvieron en gran medida cerradas durante Uruguay vs España, pero los goles fluyeron en el absorbente último partido de grupo de Austria, uno en el que los hombres de Ralf Rangnick sellaron un lugar en dieciseisavos por un margen mínimo.

Si el doblete de Riyad Mahrez hubiera resultado decisivo para Argelia, Austria habría quedado eliminada en tercer lugar debido a una peor diferencia de gol respecto de otros medallistas de bronce como Senegal, pero el alto delantero Sasa Kalajdzic cabeceó el empate en el minuto 96 en un 3-3 para prolongar el viaje mundialista de Austria.

Al quedarse con el segundo lugar por diferencia de gol sobre Argelia —que también avanzó—, Austria entra a las rondas eliminatorias sabiendo que una porción de historia mundialista es suya: es el primer equipo que evita la derrota en un partido de Mundial después de quedar abajo en el tiempo agregado del segundo tiempo.

El segundo lugar de Das Team puso fin a un exilio de 72 años de las rondas eliminatorias del Mundial, después de no haber logrado avanzar más allá de una primera o segunda fase de grupos desde el torneo de 1954, cuando venció 7-5 a Suiza en un épico cuarto de final antes de perder 6-1 ante Alemania Occidental en semifinales.

Austria también debe retroceder hasta el último milenio para encontrar su victoria más reciente sobre España: un triunfo amistoso 3-2 en 1990. Sin embargo, los dos rivales europeos no se enfrentan desde 2009, cuando David Villa marcó dos veces en una goleada 5-1 de La Roja.

Rendimiento reciente

España, Mundial:

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España, todas las competiciones:

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Austria, Mundial:

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Austria, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico España vs Austria / © Iconsport

La resistencia defensiva de España ha aparecido en el momento ideal, ya que De la Fuente se ha visto limitado por lesiones ofensivas de Yeremy Pino (hombro), Nico Williams (aductor) y Victor Munoz (muslo), todos en riesgo de perderse el partido de dieciseisavos.

El próximo fichaje de Liverpool, Munoz, aparentemente tiene la mejor opción de estar disponible, pero Baena no debería ceder su lugar por la banda izquierda después de aparecer con el momento decisivo contra Uruguay, su primer gol con la selección desde octubre de 2024.

El único dilema de selección de De la Fuente aparece en el centro del campo, donde Mikel Merino recibió la titularidad contra Uruguay, pero Fabian Ruiz, Dani Olmo y Gavi compiten por desplazar al jugador de Arsenal.

Por el lado austríaco, los veteranos Marko Arnautovic y David Alaba quedaron algo tocados tras el thriller de seis goles con Argelia, pero no se cree que ninguno sufra algo más serio que molestias menores de rodilla.

Rangnick, por lo demás, no tiene ninguna preocupación para el jueves por la noche, cuando Kevin Danso y Michael Gregoritsch estarán preparados para reemplazar a Alaba y Arnautovic si es necesario; los heroísmos de Kalajdzic difícilmente lo pondrán en la pelea por una titularidad.

Posibles formaciones España vs Austria

España:

Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena

Austria:

A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic

Pronóstico España vs Austria

Nuestro pronóstico: España 2-0 Austria

Aunque España ha sido inflexible defensivamente en el Mundial hasta ahora, la presión mundialista parece superar a Austria, que no ha logrado mantener su arco en cero en 12 partidos consecutivos en la competición.

Por lo tanto, incluso con sus preocupaciones por lesiones en ataque, La Roja debería capitalizar las fragilidades defensivas del equipo de Rangnick y avanzar a los octavos de final sin demasiados problemas.

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