Datos Clave Partido clave: Portugal vs Croacia Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Jueves 2 de julio, 19:00 horas de Chile

Portugal y Croacia se juegan mucho más que el paso a octavos de final este jueves 2 de julio en el Estadio Toronto. El partido reúne a dos selecciones europeas que avanzaron como segundas de sus grupos y que llegan con la presión de responder en una llave directa del Mundial 2026.

El cruce también tiene una carga simbólica enorme: Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos leyendas que compartieron años dorados en Real Madrid, podrían disputar uno de sus últimos partidos en una Copa del Mundo. Solo uno seguirá en carrera, y el ganador enfrentará en octavos al vencedor de España vs Austria.

¿Qué canal transmite Portugal vs Croacia EN VIVO?

El partido entre Portugal y Croacia por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

DSports HD

DIRECTV 4K

Canal 610/1610 HD

Streaming:

DGO

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Portugal vs Croacia?

Portugal vs Croacia se juega este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Jueves 2 de julio de 2026 Hora: 19:00 horas de Chile

19:00 horas de Chile Estadio: Estadio Toronto

Estadio Toronto Ciudad: Toronto

Toronto Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: Dieciseisavos de final

Dieciseisavos de final Partido: Portugal vs Croacia

El duelo será de eliminación directa: el ganador avanza a octavos de final y el perdedor queda fuera del Mundial.

¿Dónde ver Portugal vs Croacia ONLINE por streaming?

Portugal vs Croacia se podrá ver online por DGO, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas habilitadas. Además, podrás revisar la cobertura minuto a minuto y toda la información del Mundial 2026 en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Portugal vs Croacia?

Portugal vs Croacia sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido será emitido por Chilevisión y Chilevisión Web. Además, también estará disponible por DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, DIRECTV 4K y Chilevisión 4K.

También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en la cobertura online de AlAireLibre.cl.

Formación de Portugal vs Croacia

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão.

DT: Roberto Martínez.

Portugal llega con una formación cargada de talento y experiencia. Diogo Costa aparece como pieza clave en el arco, mientras que Rúben Dias y Nuno Mendes sostienen la estructura defensiva. En el mediocampo, João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes le dan circulación y peso ofensivo a un equipo que vuelve a mirar a Cristiano Ronaldo como referencia de área.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol, Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric, Mario Pasalic; Nikola Vlasic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic.

DT: Zlatko Dalic.

Croacia apuesta por su fórmula histórica: oficio, pausa, control de los tiempos y jerarquía en partidos grandes. Luka Modric lidera el mediocampo junto a Mateo Kovacic, mientras que Gvardiol y Livakovic asoman como piezas centrales para sostener a un equipo que sabe competir al límite.

¿Cómo llegan Portugal y Croacia a los dieciseisavos de final?

Portugal llega a esta fase después de una fase de grupos irregular. El equipo de Roberto Martínez empató 1-1 con República Democrática del Congo, goleó 5-0 a Uzbekistán y cerró con un 0-0 ante Colombia.

La selección lusa mostró momentos de alto vuelo ofensivo, especialmente en la goleada ante Uzbekistán, pero también dejó dudas en los partidos más cerrados. Ante Colombia, Diogo Costa fue decisivo para mantener el arco en cero y evitar una derrota que pudo complicar aún más el panorama.

Croacia, por su parte, también avanzó como segunda. El equipo balcánico debutó con una derrota 4-2 ante Inglaterra, pero luego reaccionó con un triunfo 1-0 sobre Panamá y una victoria 2-1 frente a Ghana.

El cuadro de Zlatko Dalic volvió a demostrar su capacidad para competir en escenarios de máxima presión. Aunque ya no tiene el mismo brillo físico de años anteriores, conserva la experiencia, el orden y la personalidad de una generación que fue subcampeona mundial en 2018 y tercera en 2022.

Cristiano Ronaldo vs Luka Modric: el duelo que marca Portugal vs Croacia

Portugal vs Croacia tendrá un foco inevitable: Cristiano Ronaldo contra Luka Modric.

Ronaldo, con 41 años, disputa su sexto Mundial y viene de marcar un doblete ante Uzbekistán. Con esos goles, se transformó en el primer futbolista de la historia en anotar en seis Copas del Mundo diferentes.

Modric, también cerca del cierre de su carrera internacional, sigue siendo el conductor de Croacia. Su lectura del juego, su pausa y su capacidad para ordenar al equipo en los momentos más difíciles siguen siendo parte central del plan balcánico.

El partido puede marcar la despedida mundialista de una de las dos leyendas. Por eso, el cruce en Toronto no solo define un clasificado: también puede cerrar un capítulo histórico del fútbol europeo.

¿Quién será el rival del ganador de Portugal vs Croacia?

El ganador de Portugal vs Croacia enfrentará en octavos de final al vencedor de la llave entre España y Austria.

Ese partido se jugará el 6 de julio en Dallas, por lo que portugueses y croatas saben que el premio no será menor: avanzar a una ronda donde podría aparecer otra potencia europea en el camino.

¿Cuál es el historial reciente entre Portugal y Croacia?

El último antecedente entre Portugal y Croacia fue el 18 de noviembre de 2024, por la UEFA Nations League.

Ese partido terminó 1-1 en Split. João Félix abrió la cuenta para Portugal y Josko Gvardiol igualó para Croacia. El recuerdo reciente refuerza la idea de un cruce parejo, cerrado y definido por detalles.

En resumen

Portugal vs Croacia se juega este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile, en el Estadio Toronto, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Portugal llega con Cristiano Ronaldo como gran símbolo y con una generación llena de talento. Croacia responde con Luka Modric, experiencia y una competitividad probada en Mundiales. En Toronto, una de las dos leyendas seguirá soñando y la otra podría despedirse para siempre de la Copa del Mundo.