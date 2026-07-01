Datos Clave Partido clave: España vs Austria Transmisión: Chilevisión, DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Jueves 2 de julio, 15:00 horas de Chile

España y Austria abren una llave de alto voltaje en los 16avos de final del Mundial 2026. La Roja llega como primera del Grupo H, invicta y sin goles en contra, tras igualar con Cabo Verde y vencer a Arabia Saudita y Uruguay.

Austria, en tanto, viene de una clasificación agónica en el Grupo J. El equipo de Ralf Rangnick empató 3-3 con Argelia con un gol en el minuto 90+6 y logró meterse en la ronda eliminatoria, donde ahora tendrá que enfrentar a una de las selecciones candidatas al título.

¿Qué canal transmite España vs Austria EN VIVO?

El partido entre España y Austria por el Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

Canal 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

Chilevisión Web

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan España vs Austria?

España vs Austria se juega este jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Fecha: Jueves 2 de julio de 2026

Jueves 2 de julio de 2026 Hora: 15:00 horas de Chile

15:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: 16avos de final

16avos de final Estadio: Estadio Los Ángeles

Estadio Los Ángeles Ciudad: Los Ángeles

El ganador de esta llave avanzará a octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Portugal y Croacia el 6 de julio en Dallas.

¿Dónde ver España vs Austria ONLINE por streaming?

El partido estará disponible online por Chilevisión Web, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para ver el duelo por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas habilitadas. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS España vs Austria?

España vs Austria sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile a través de Chilevisión.

Además, el partido también estará disponible por Chilevisión Web. La cobertura online del encuentro la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de España vs Austria

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.

DT: Luis de la Fuente.

España llega con una base reconocible, marcada por la seguridad de Unai Simón, la salida limpia desde el fondo y un mediocampo de mucha posesión con Rodri y Pedri. En ataque, la gran novedad pasa por la baja de Nico Williams, mientras que Lamine Yamal aparece como una de las cartas más desequilibrantes tras recuperar protagonismo en las últimas fechas.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Philipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

DT: Ralf Rangnick.

Austria apuesta por un equipo físico, intenso y con experiencia. David Alaba ordena desde el fondo, Laimer y Seiwald sostienen el mediocampo, Sabitzer maneja la creación y Arnautovic aparece como referencia ofensiva en un duelo donde los austríacos necesitan máxima eficacia.

Árbitro para España vs Austria

El árbitro principal del partido será Glenn Nyberg, de Suecia.

El juez sueco tendrá a su cargo un cruce de eliminación directa entre dos selecciones europeas, donde cualquier detalle puede marcar la clasificación a octavos de final.

¿Cómo llegan España y Austria al partido?

España llega a los 16avos de final como ganadora del Grupo H. El equipo de Luis de la Fuente debutó con un empate 0-0 ante Cabo Verde, luego goleó 4-0 a Arabia Saudita y cerró la fase grupal con un triunfo 1-0 sobre Uruguay.

La Roja terminó la primera ronda sin recibir goles, una señal potente para un equipo que, aunque no siempre brilló en el juego, sí mostró solidez defensiva y contundencia en momentos clave.

Austria clasificó segunda del Grupo J en una definición dramática. Primero venció 3-1 a Jordania, después cayó 2-0 ante Argentina y finalmente empató 3-3 con Argelia gracias a un gol agónico de Sasa Kalajdzic en el minuto 90+6.

Ese resultado le permitió al equipo de Ralf Rangnick seguir con vida en el Mundial y llegar con envión emocional a un cruce donde no parte como favorito, pero sí con argumentos para incomodar a España.

¿Qué pasa si España y Austria empatan?

Si España y Austria empatan en los 90 minutos, el partido irá al alargue.

En caso de mantenerse la igualdad después de los 30 minutos suplementarios, la clasificación a octavos de final se definirá mediante lanzamientos penales.

¿Cuál es el historial entre España y Austria?

España domina el historial general ante Austria, con nueve triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

El último antecedente fue en 2009, cuando España ganó 5-1 en un amistoso jugado en Austria. También destaca la goleada 9-0 de la Roja en 1999, por las clasificatorias a la Eurocopa 2000.

En Copas del Mundo, sin embargo, el único cruce fue para Austria. Ocurrió el 3 de junio de 1978, en el Estadio José Amalfitani de Buenos Aires, cuando los austríacos vencieron 2-1 a España por la fase de grupos del Mundial de Argentina.

¿Quién será el rival de España o Austria en octavos?

El ganador de España vs Austria enfrentará en octavos de final al vencedor de Portugal vs Croacia.

Ese partido está programado para el 6 de julio en Dallas, por lo que el cruce de Los Ángeles no solo entrega un boleto a la siguiente ronda, sino también un camino directo hacia una llave de alto impacto europeo.

En resumen

España vs Austria se juega este jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

España llega invicta y sin goles en contra. Austria viene de una clasificación agónica. El ganador avanza a octavos y enfrentará a Portugal o Croacia.