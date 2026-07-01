Portugal afronta una gran prueba en su intento por conquistar su primera corona mundial cuando enfrente a Croacia en el BMO Field de Toronto este viernes, a partir de las 19:00 de Chile, por los dieciseisavos de final.

La Selecao avanzó desde el Grupo K como segunda, terminando dos puntos por detrás de Colombia, mientras que los Vatreni también progresaron después de ubicarse segundos en el Grupo L, a un punto de Inglaterra.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Portugal vs Croacia

Portugal enfrenta un duro examen contra un equipo ubicado apenas seis puestos por debajo en el Ranking Mundial FIFA, aunque la Selecao, quinta del mundo, pudo haber conseguido una ruta más favorable en la fase eliminatoria con una campaña de grupo más sólida.

Los hombres de Roberto Martínez comenzaron su Mundial 2026 con un decepcionante empate 1-1 contra RD Congo después de generar poco en ataque, terminando con apenas 0.65 goles esperados en comparación con los 0.87 de los Leopardos.

Portugal respondió con estilo en la segunda fecha al golear 5-0 a Uzbekistán, con Cristiano Ronaldo marcando dos veces, antes de conformarse con un empate sin goles contra Colombia después de enfrentar 24 remates y conseguir solo 13 propios.

El segundo lugar le entregó al equipo de Martínez lo que parece ser el lado más difícil del cuadro, con España, campeona de la Euro 2024, como potencial rival en octavos de final, antes de posibles cruces con los coanfitriones Estados Unidos, Bélgica o Senegal en cuartos, y Francia o Marruecos en semifinales.

La historia sí le ofrece a Portugal una razón para el optimismo de cara al encuentro de dieciseisavos del viernes, ya que venció a Croacia en su primer partido eliminatorio de la Euro 2016 antes de levantar el trofeo pese a una campaña de fase de grupos poco convincente.

La confianza también debería mantenerse alta después de una racha de ocho partidos sin derrota —cinco triunfos y tres empates— desde la caída ante República de Irlanda en las clasificatorias mundialistas, con Portugal recibiendo solo cuatro goles y registrando cuatro porterías en cero durante este tramo invicto.

Mientras tanto, Croacia se ha establecido como una de las selecciones más consistentes de los Mundiales después de terminar subcampeona en 2018 y tercera en Qatar cuatro años más tarde, con otra campaña profunda firmemente en la mira.

Sin embargo, a los Ajedrezados les espera un desafío difícil contra otro de los favoritos del torneo, tal como destaca nuestra guía de apuestas del Mundial 2026, después de abrir su campaña con una derrota 4-2 ante Inglaterra.

El equipo de Zlatko Dalic se recuperó con una victoria 1-0 sobre Panamá en la segunda fecha antes de superar 2-1 a Ghana en su último partido del Grupo L, donde Luka Modric se convirtió en el jugador de mayor edad en registrar una asistencia mundialista tras habilitar el gol ganador de Nikola Vlasic en el minuto 83.

Croacia ha ganado ahora 11 de sus últimos 16 partidos en todas las competiciones, aunque sus cuatro derrotas durante esa racha llegaron ante selecciones ubicadas por encima en el Ranking Mundial FIFA, lo que genera dudas sobre su capacidad para imponerse el viernes.

El historial directo también ofrece poco optimismo para Croacia, que ha perdido siete de sus 10 enfrentamientos previos con Portugal y cinco de los últimos seis cruces competitivos, aunque ambos equipos empataron 1-1 en la UEFA Nations League en 2024.

Rendimiento reciente

Portugal, Mundial:

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Portugal, todas las competiciones:

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Croacia, Mundial:

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Croacia, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Portugal vs Croacia / © Iconsport

Portugal salió del empate con Colombia sin nuevas preocupaciones por lesiones, aunque Martínez podría realizar cambios después de rotar su equipo durante la fase de grupos.

Se espera que Joao Neves vuelva a la formación titular después de comenzar los dos primeros partidos y luego aparecer como suplente contra Colombia.

Ronaldo debería volver a liderar el ataque, mientras el jugador de campo más veterano del torneo busca sumar a los dos goles que lo convirtieron en el primer futbolista en marcar en seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias y Joao Cancelo deberían formar en defensa por delante de Diogo Costa, mientras que Vitinha y Neves operarían en el mediocampo detrás de Bruno Fernandes en el rol de número 10.

Croacia también evitó nuevas lesiones contra Ghana, aunque Dalic podría refrescar su once titular de cara a la fase eliminatoria.

Josko Gvardiol debería regresar como lateral izquierdo después de su sorpresiva omisión del once inicial contra Ghana, permitiendo que Ivan Perisic se mueva más adelante por la banda izquierda.

Modric debería acompañar a Mateo Kovacic en el mediocampo, con Petar Sucic como favorito para completar el trío después de marcar contra Ghana, mientras que Vlasic también fortaleció sus argumentos para ser titular tras su gol ganador en el cierre.

Posibles formaciones Portugal vs Croacia

Portugal:

Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo

Croacia:

Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic

Pronóstico Portugal vs Croacia

Nuestro pronóstico: Portugal 2-1 Croacia

Poco separa a estos dos equipos experimentados en el papel, pero el historial superior de Portugal en este cruce le da una ligera ventaja de cara al partido del viernes.

Croacia ha demostrado repetidamente que puede complicar a los mejores del mundo en el escenario más grande, como quedó demostrado al eliminar a Brasil en 2022, aunque las recientes derrotas de los Ajedrezados contra selecciones mejor ubicadas sugieren que la Selecao tiene suficiente calidad para imponerse en otro duelo muy disputado. Más detalles aquí.