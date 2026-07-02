Argentina, cofavorita del Mundial 2026, se enfrenta a la debutante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami en el cruce de dieciseisavos de final del viernes.

La Albiceleste fue uno de los tres equipos que se mantuvo impecable en la fase de grupos, y ahora enfrenta a los Tiburones Azules, cuya resistencia defensiva ya produjo dos porterías en cero en tres partidos.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Argentina vs Cabo Verde

Es impresionante pensar que la última derrota de Argentina en un partido eliminatorio de cualquier torneo ocurrió hace siete años en Belo Horizonte, donde cayó en las semifinales de la Copa América 2019 ante su feroz rival Brasil.

Desde esa derrota por 2-0, Lionel Scaloni ha guiado a La Selección a un par de títulos de Copa en 2021 y 2023, a ambos lados de una histórica campaña hacia el triunfo en el Mundial 2022 en Qatar.

Los campeones del mundo han mostrado pocas señales de desaceleración en Norteamérica, con los favoritos previos al torneo ganando sus tres partidos de fase de grupos, un logro que compartieron con el coanfitrión México y una Francia llena de estrellas.

Ni siquiera Lionel Messi, de 39 años, ha mostrado señales de aflojar, con el delantero de Inter Miami anotando ya seis veces, aunque actualmente está empatado con Kylian Mbappé, quien ha jugado un partido más.

Siete años después de perder ante Brasil en las semifinales de la Copa América 2019, Messi y sus compañeros buscan extender la racha de 10 victorias consecutivas del equipo entre su competición continental y el Mundial.

Pronóstico Argentina vs Cabo Verde / © Imago

Cabo Verde enfrenta la posibilidad de cortar tanto la racha ganadora general de La Albiceleste como su secuencia de triunfos en fútbol eliminatorio —ambas en 10—, pero el equipo de Bubista no debería temerle a nada.

Uno de los cuatro debutantes en las finales de 2026, junto con Curazao, Jordania y Uzbekistán, solo los Tiburones Azules lograron avanzar a la primera ronda eliminatoria.

De hecho, abrieron nuevos caminos jugando de diferentes maneras: maniatando a España en su primer partido mundialista, con Vozinha como figura central; respondiendo al golpe de remontar a Uruguay para el 2-2 en un partido que ganaban 1-0 y luego perdían 2-1; y sosteniendo a Arabia Saudita en un segundo empate sin goles.

Aunque son el equipo con menos goles entre los 32 que están en la fase eliminatoria, la solidez defensiva de los Tiburones Azules los deja bien posicionados contra cualquier rival en el fútbol de eliminación directa.

Necesitarán mantenerse compactos sin posesión y limitar a los campeones del mundo como lo hicieron con España en su debut en el torneo, pero es un desafío que Bubista aceptará de frente mientras los Tubarões Azuis buscan una victoria histórica a costa de Argentina.

Rendimiento reciente

Argentina, Mundial:

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Argentina, todas las competiciones:

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Cabo Verde, Mundial:

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Cabo Verde, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Argentina vs Cabo Verde / © Imago

Después de comenzar en el banco la victoria sobre Jordania, Messi y Alexis Mac Allister deberían volver al once, mientras que Rodrigo De Paul, quien recibió descanso, probablemente jugará desde el inicio.

Messi ha marcado seis de los ocho goles de Argentina en Norteamérica, representando el 75% de los tantos de los campeones defensores mientras continúan su camino para retener la corona.

Aun así, otros jugadores del grupo deben dar un paso adelante si el equipo de Scaloni quiere tener éxito, algo que Lautaro Martínez, autor de 38 goles con la selección, Julián Álvarez, con 14, y Enzo Fernández, llegando desde segunda línea, esperan hacer en las etapas decisivas del Mundial.

Aunque Cristian Romero pareció haberse lesionado la rodilla en la victoria sobre Austria, el central de estilo clásico estaría bien según los reportes y debería volver al equipo en lugar de Nicolás Otamendi.

Los Tiburones Azules vivieron un susto antes de su último partido de grupo después de que Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro y Kevin Lenini parecieran sufrir lesiones; sin embargo, solo el problema muscular de Arcanjo ha mantenido al mediocampista fuera desde entonces, mientras que los otros dos sí participaron.

Aunque Dailon Rocha Livramento marcó cuatro de los 16 goles del equipo en las clasificatorias, el delantero todavía no ha abierto su cuenta en el escenario global.

No obstante, el registro total de Livramento de seis goles con la selección queda lejos de los 22 de Ryan Mendes y está tres por debajo de los 10 de Garry Rodrigues.

Posibles formaciones Argentina vs Cabo Verde

Argentina:

E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi, Lautaro M.

Cabo Verde:

Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento

Pronóstico Argentina vs Cabo Verde

Nuestro pronóstico: Argentina 2-0 Cabo Verde

Solo Francia aparece por encima de Argentina en nuestra guía de apuestas del Mundial antes del encuentro de los campeones defensores con Cabo Verde.

Aunque los Tiburones Azules han frustrado a dos de sus tres rivales hasta ahora, los pesos pesados sudamericanos poseen a un hombre: Messi, y uno de los mejores jugadores de la historia del deporte probablemente será el factor diferencial en Miami este viernes.

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