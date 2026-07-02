Colombia y Ghana se enfrentarán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 este viernes, con el ganador listo para medirse ante Suiza o Argelia en los octavos de final.

Ghana clasificó a la ronda eliminatoria como uno de los mejores terceros, mientras que Colombia terminó en la cima del Grupo K por delante de una de las favoritas previas al torneo, Portugal.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Colombia vs Ghana

Colombia fue impresionante en la fase de grupos del Mundial 2026, sumando siete puntos en sus tres partidos para terminar en la cima del Grupo K, dos unidades por delante de Portugal.

La Tricolor abrió su torneo con una victoria 3-1 sobre Uzbekistán antes de registrar un triunfo 1-0 sobre RD Congo; luego, un empate sin goles con Portugal en la tercera fecha fue suficiente para avanzar a la siguiente ronda como ganadora de su zona.

Colombia alcanzó los cuartos de final del Mundial 2014 y estuvo presente en los octavos de final en 2018, pero de hecho no logró clasificar a la fase final en 2022.

El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza o Argelia en los octavos de final si gana este partido, antes de un potencial cuarto de final contra la vigente campeona Argentina.

Colombia solo ha recibido un gol en el torneo de este verano y ciertamente es un equipo a seguir cuando la competición comienza a calentarse en la fase eliminatoria.

Pronóstico Colombia vs Ghana / © Imago

Ghana tiene antecedentes cuando se trata de las etapas avanzadas de un Mundial, después de haber llegado a octavos de final en 2006, mientras que la selección nacional fue cuartofinalista en 2010.

El equipo de Carlos Queiroz terminó tercero en el Grupo L detrás de Inglaterra y Croacia, con cuatro puntos en tres partidos que finalmente resultaron suficientes para asegurar un lugar en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

Ghana venció 1-0 a Panamá en su debut en la competición antes de empatar 0-0 con Inglaterra, pero fue derrotada 2-1 por Croacia en su último partido, el 27 de junio.

El equipo africano demostró contra Inglaterra que es capaz de contener a rivales de gran calidad, y la selección nacional ciertamente tiene las herramientas para sorprender a Colombia aquí.

El cruce del viernes en el Mundial 2026 representará el primer enfrentamiento histórico entre Colombia y Ghana, por lo que se hará historia en Kansas City.

Rendimiento reciente

Colombia, Mundial:

✅✅➖

Colombia, todas las competiciones:

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Ghana, Mundial:

✅➖❌

Ghana, todas las competiciones:

❌❌➖✅➖❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Colombia vs Ghana / © Imago

Colombia no ha reportado preocupaciones por lesiones antes de este partido, por lo que se espera que los sudamericanos tengan un plantel completo disponible para la selección.

Como resultado, es poco probable que haya sorpresas en cuanto a su equipo titular, con Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez listos para actuar como el tridente ofensivo.

Suárez solo apareció desde el banco contra Portugal la última vez, después de haber sido una ligera duda por lesión antes del cruce, pero el delantero de Sporting Lisboa está en condiciones de ser titular aquí.

En cuanto a Ghana, su principal preocupación rodea a Antoine Semenyo, con el atacante de Manchester City lidiando con un problema de tobillo, aunque la expectativa es que el jugador de 26 años pueda actuar desde el primer minuto este viernes.

Lawrence Ati Zigi también sigue siendo duda física para Ghana, por lo que Benjamin Asare probablemente continuará bajo los tres palos para el equipo africano.

Jordan Ayew ha encontrado el fondo de la red en 34 ocasiones con su selección nacional, y el experimentado atacante nuevamente está listo para liderar la línea en este duelo eliminatorio.

Posibles formaciones Colombia vs Ghana

Colombia:

Vargas; Munoz, Lucumi, Sanchez, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz

Ghana:

Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo; Ayew

Pronóstico Colombia vs Ghana

Nuestro pronóstico: Colombia 1-0 Ghana

Este debería ser un partido cerrado. Ghana tiene la calidad defensiva para convertir este en un encuentro muy incómodo para Colombia, pero esperamos que el equipo sudamericano logre encontrar el camino hacia los octavos de final del torneo.

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