Con el objetivo de vengar uno de sus tropiezos de 2022 y continuar su campaña récord en el Mundial 2026, Canadá enfrenta a Marruecos en el NRG Stadium en el cruce de octavos de final del sábado.

Los Canucks vencieron merecidamente 1-0 a Sudáfrica para preparar un choque con los Leones del Atlas, que desafiaron las cuotas al ganador absoluto en nuestra guía de apuestas del Mundial para superar a Países Bajos en penales.

Previa del partido Canadá vs Marruecos

Enviando a su país natal a la siguiente ronda en su hogar adoptivo de California, el mediocampista canadiense Stephen Eustaquio —quien pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en Los Angeles FC desde Porto— entregó el único momento de devastadora calidad ofensiva para eliminar a Sudáfrica en el Los Angeles Stadium.

Los hombres de Jesse Marsch fueron repetidamente negados por Ronwen Williams y por la defensa desesperada de Bafana Bafana en su cruce de dieciseisavos, pero con 92 minutos en el reloj, Eustaquio clavó una fina definición al rincón más lejano para desatar celebraciones caóticas de los Canucks.

Canadá ya estaba escribiendo un nuevo capítulo de su historia simplemente al alcanzar las rondas eliminatorias del Mundial, y ahora puede presumir con orgullo de su primera victoria en una fase de eliminación directa mundialista, una recompensa justa por su esfuerzo incansable contra Sudáfrica.

Los hombres de Marsch realizaron no menos de 100 presiones en el último tercio durante el primer tiempo de su partido de dieciseisavos —la mayor cantidad de cualquier equipo desde 2010—, mientras que la exquisita definición ganadora de Eustaquio permitió que Canadá encontrara el fondo de la red por sexto partido consecutivo.

Una cita con Francia o Paraguay espera si Canadá logra desafiar los pronósticos ante Marruecos, aunque ese es un enorme “si” contra un rival al que nunca ha vencido en el fútbol masculino adulto, sufriendo tres derrotas en sus cuatro enfrentamientos previos.

Pronóstico Canadá vs Marruecos / © Iconsport

Cuando Marruecos venció 2-1 a Canadá durante la fase de grupos del Mundial 2022, los Canucks también necesitaron que los Leones del Atlas hicieran el trabajo goleador por ellos, ya que Nayef Aguerd marcó lo que terminó siendo un autogol de consuelo.

Cuatro años después de su inédita aparición en semifinales, Marruecos sigue presentando argumentos para otra campaña profunda en Norteamérica, respondiendo otra vez desde el punto penal para eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos.

Negados por las heroicidades de Bart Verbruggen durante los 120 minutos, los hombres de Mohamed Ouahbi estuvieron lejos de ser impecables desde los 12 pasos, pero Países Bajos fue peor durante una tanda que no será recordada por mucho tiempo solo por su calidad.

El nuevo entrenador Mohamed Ouahbi, nombrado en marzo, ha alejado a Marruecos del estilo defensivo y de contraataque de 2022 hacia un 4-2-3-1 basado en la posesión. Ha dirigido solo dos partidos, por lo que la estructura alrededor de los centrales y el rol del número 10 aún presentan incertidumbres de cara al torneo.

Al convertirse en el primer equipo africano en ganar un partido eliminatorio en dos Mundiales distintos, el avance de los Leones del Atlas a octavos fue una recompensa justa para un equipo que completó la asombrosa cifra de 801 pases contra un pragmático Países Bajos; solo España también ha superado los 800 pases en un partido de Mundial desde que comenzó la recopilación de datos.

Marruecos también está invicto en nueve partidos consecutivos desde su “derrota” ante Senegal en la final de la Copa Africana de Naciones 2025, y una oportunidad de revancha contra Francia, su verdugo en semifinales de 2022, podría aparecer si los Leones del Atlas despiden al primer coanfitrión.

Rendimiento reciente

Canadá, Mundial:

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Canadá, todas las competiciones:

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Marruecos, Mundial:

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Marruecos, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Canadá vs Marruecos / © Iconsport

Las noticias del campamento canadiense sin duda estarán dominadas por la conversación en torno a Alphonso Davies, después de que la estrella de Bayern Munich entrara desde el banco en los últimos 15 minutos contra Sudáfrica, su primera aparición internacional desde marzo de 2025.

Marsch no descartó inmediatamente un rol titular para Davies en los octavos después de la victoria del domingo, pero Richie Laryea, siempre presente, es una opción más segura como lateral izquierdo y debería repetir su puesto en la formación inicial.

Los Canucks no tienen otras preocupaciones físicas, salvo la baja de larga duración por lesión en la pierna de Ismael Kone, pero Marsch enfrenta dos dilemas críticos: Jacob Shaffelburg contra Liam Millar en la banda izquierda, y la batalla de tres vías entre Promise David, Cyle Larin y Tani Oluwaseyi para acompañar a Jonathan David en ataque.

Mientras tanto, Marruecos sufrió un susto contra Países Bajos cuando el central Chadi Riad fue sustituido de manera obligada en el minuto 75, pero el jugador de Crystal Palace tuvo un rápido regreso a los entrenamientos completos y se espera que esté involucrado aquí.

Redouane Halhal y Marwane Saadane están preparados en caso de que Riad quede descartado, pero se anticipa que Ouahbi tendrá un plantel completamente sano para los octavos, incluido el nuevo jugador de Bayern Munich, Ismael Saibari.

El traspaso del jugador de 25 años al Allianz Arena fue confirmado al día siguiente de la victoria de Marruecos en dieciseisavos; su primer y único partido de Mundial sin gol hasta la fecha.

Posibles formaciones Canadá vs Marruecos

Canadá:

Crepeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Shaffelburg; David, Oluwaseyi

Marruecos:

Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari

La mirada desde la cancha

Ed Dove, experto en fútbol africano

“Marruecos ya ha lidiado con varios tipos distintos de desafíos durante este Mundial, yendo mano a mano con Brasil en un duelo técnico y táctico; resistiendo a una selección de Escocia más física y directa después de tomar una ventaja temprana; superando en goles a un equipo de Haití sin nada que perder; y luego manteniendo la calma para derrotar a Países Bajos en un partido que probablemente debió haber cerrado antes de los penales.

“Independientemente del tipo de enfoque que adopte Canadá, Marruecos tiene la calidad técnica, la experiencia y el impulso para superar a un equipo limitado”.

Pronóstico Canadá vs Marruecos

Nuestro pronóstico: Canadá 1-2 Marruecos

Que Canadá presione con la misma intensidad que mostró contra Sudáfrica el sábado seguramente sería una receta para el desastre ante este equipo de Marruecos, que debería estar a la altura de su cartel de favorito en este cruce.

Como ocurrió en 2022, se proyecta una victoria 2-1 para los Leones del Atlas, manteniendo vivo el sueño de un primer campeón africano en la historia.

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