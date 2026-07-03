Canadá enfrenta a Marruecos este sábado 4 de julio en el Estadio Houston (NRG Stadium), desde las 13:00 horas de Chile, por los octavos de final del Mundial 2026. El ganador avanzará a los cuartos de final, donde lo espera el vencedor del cruce entre Paraguay y Francia.

Es un duelo inédito en Copas del Mundo y con dos presentes muy distintos. Canadá, uno de los anfitriones del torneo, protagoniza la mejor campaña de su historia: por primera vez superó una ronda eliminatoria en un Mundial, tras vencer 1-0 a Sudáfrica con un gol agónico de Stephen Eustáquio en el descuento. Marruecos, en cambio, llega con la vitrina de haber sido semifinalista en Qatar 2022 y con el envión de haber dejado en el camino a Países Bajos.

Los canadienses de Jesse Marsch sueñan en grande de la mano de figuras como Jonathan David, autor de un triplete en la fase de grupos, y Alphonso Davies, cuya presencia es duda por una molestia física. Su ilusión choca con la jerarquía de los Leones del Atlas, que se apoyan en nombres de peso como Achraf Hakimi, Brahim Díaz y el arquero Yassine Bounou, y que en los 16avos mostraron temple para avanzar desde los penales.

¿Qué canal transmite Canadá vs Marruecos EN VIVO?

El partido de los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido por TV de pago y plataformas de streaming en Chile.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN

¿A qué hora juegan Canadá vs Marruecos?

Canadá vs Marruecos se juega este sábado 4 de julio a las 13:00 horas de Chile.

Fecha: Sábado 4 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas de Chile

Estadio: Houston (NRG Stadium)

El duelo corresponde a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver Canadá vs Marruecos ONLINE por streaming?

El partido estará disponible por varias plataformas digitales.

DGO

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Para acceder, debes ingresar con una cuenta activa en la plataforma correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Canadá vs Marruecos?

Canadá vs Marruecos no contará con transmisión por TV abierta en Chile, por lo que no estará disponible de forma gratuita. El partido solo se podrá ver por señales y plataformas de pago: DSports, DIRECTV 4K, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo llegan Canadá y Marruecos a los octavos?

Canadá terminó segundo del Grupo B con cuatro puntos (empate 1-1 con Bosnia y Herzegovina, goleada 6-0 sobre Qatar y derrota 2-1 ante Suiza) y en los 16avos venció 1-0 a Sudáfrica con un tanto sobre la hora que le dio su primera clasificación histórica a esta instancia.

Marruecos cerró segundo del Grupo C con siete puntos (empate ante Brasil, triunfo sobre Escocia y goleada a Haití) y en los 16avos igualó 1-1 con Países Bajos para imponerse luego 3-2 en la tanda de penales.

El cruce de Houston enfrenta la ilusión del anfitrión con el oficio del semifinalista. Para Canadá, seguir avanzando en su propio Mundial sería una gesta sin precedentes. Para Marruecos, volver a cuartos confirmaría que lo de Qatar 2022 dejó una huella profunda.