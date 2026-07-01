Datos Clave Partido clave: Argentina vs Cabo Verde Transmisión: DSports, DGO, Disney+ Premium, Chilevisión, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN Horario: Viernes 3 de julio, 18:00 horas de Chile

Argentina y Cabo Verde animan este viernes 3 de julio uno de los cruces más llamativos de los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste llega con puntaje perfecto, Lionel Messi encendido y el cartel de campeón defensor, mientras que los Tiburones Azules aparecen como la gran sorpresa de la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni ganó el Grupo J con tres triunfos en tres partidos, ocho goles a favor y solo uno en contra. Cabo Verde, en cambio, avanzó como segundo del Grupo H sin ganar, pero también sin perder: empató con España, Uruguay y Arabia Saudí, dejando fuera a la Celeste en una de las historias más inesperadas del torneo.

¿Qué canal transmite Argentina vs Cabo Verde EN VIVO?

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 será transmitido en Chile por TV abierta, TV de pago y streaming.

TV abierta:

Chilevisión

Chilevisión 4K

TV de pago:

DSports

DSports 610/1610 HD

DIRECTV 4K

Streaming:

DGO

Disney+ Premium

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

Paramount+

DAZN

Cobertura online:

AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Argentina vs Cabo Verde?

Argentina vs Cabo Verde se juega este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile.

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Viernes 3 de julio de 2026 Hora: 18:00 horas de Chile

18:00 horas de Chile Torneo: Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026 Fase: 16avos de final

16avos de final Estadio: Hard Rock Stadium, Miami

Hard Rock Stadium, Miami Partido: Argentina vs Cabo Verde

El ganador de esta llave avanzará a octavos de final y enfrentará al vencedor del cruce entre Australia y Egipto, partido que también se disputa este viernes.

¿Dónde ver Argentina vs Cabo Verde ONLINE por streaming?

Argentina vs Cabo Verde se podrá ver online a través de DGO, Disney+ Premium, Chilevisión Web, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN.

Para seguir el partido por streaming, debes ingresar con una cuenta activa en alguna de las plataformas que tienen habilitada la transmisión del Mundial 2026. Además, podrás seguir la cobertura minuto a minuto en AlAireLibre.cl.

¿Dónde ver GRATIS Argentina vs Cabo Verde?

Argentina vs Cabo Verde sí tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

El partido será emitido por Chilevisión y Chilevisión Web. También estará disponible en DSports, DGO, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. La cobertura online la podrás seguir EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl.

Formación de Argentina vs Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

DT: Lionel Scaloni.

Argentina llega con la base titular nuevamente disponible después de la rotación ante Jordania. La gran duda pasa por Cristian Romero, quien arrastra molestias en la rodilla tras un golpe sufrido ante Austria. Si no llega en condiciones, su lugar será ocupado por Nicolás Otamendi.

Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Wagner Pina, Kevin Pina; Joao Paulo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Willy Semedo; Dailon Livramento y Ryan Mendes.

DT: Bubista.

Cabo Verde apostará nuevamente por su estructura ordenada, bloque compacto y transiciones rápidas. Vozinha, Kevin Pina, Pico Lopes, Laros Duarte y Dailon Livramento aparecen como piezas claves de un equipo que ya complicó a España, Uruguay y Arabia Saudí.

Árbitro para Argentina vs Cabo Verde

El árbitro principal del partido será Drew Fischer, de Canadá.

El juez canadiense será el encargado de impartir justicia este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, en el cruce de 16avos de final entre Argentina y Cabo Verde. Será su tercer partido en el Mundial 2026, después de dirigir Francia vs Irak y Croacia vs Ghana.

Fischer estará acompañado por sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, mientras que las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez completarán el equipo arbitral.

El árbitro, además, ya dirigió a Lionel Messi en la final de la Leagues Cup ante Vancouver y también en el partido del pasado 16 de mayo frente a Portland.

¿Cómo llega Argentina al partido con Cabo Verde?

Argentina llega como uno de los equipos más sólidos del Mundial 2026. La Albiceleste ganó sus tres partidos del Grupo J: 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.

El equipo de Lionel Scaloni terminó primero con nueve puntos, ocho goles a favor, uno en contra y una diferencia de gol de +7. Además, llegó al último partido con el liderazgo asegurado, lo que permitió una rotación profunda y minutos para varios jugadores que no habían tenido tanto protagonismo.

Lionel Messi es la gran figura del torneo para Argentina. El capitán suma seis goles en tres partidos y ya se transformó en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 19 tantos, superando la marca de Miroslav Klose.

¿Cómo llega Cabo Verde al partido con Argentina?

Cabo Verde llega como una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. En su primera participación mundialista, el equipo africano avanzó a los 16avos de final como segundo del Grupo H.

Los Tiburones Azules empataron 0-0 con España, igualaron 2-2 frente a Uruguay y volvieron a empatar 0-0 ante Arabia Saudí. Con esos tres puntos, terminaron invictos y dejaron atrás a selecciones con mayor historia en la Copa del Mundo.

El equipo de Bubista se ha destacado por su orden defensivo, su despliegue físico y la seguridad de Vozinha, clave especialmente en el empate ante España. También sobresalen Kevin Pina, autor del primer gol de Cabo Verde en un Mundial, y Dailon Livramento, referencia ofensiva del equipo.

¿Cuántos goles lleva Lionel Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi lleva seis goles en el Mundial 2026.

El capitán argentino anotó un triplete ante Argelia, convirtió dos goles frente a Austria y volvió a marcar contra Jordania. Con esos tantos llegó a 19 goles en Copas del Mundo y superó a Miroslav Klose como máximo goleador histórico del torneo.

Messi, además, disputa su sexta Copa del Mundo con Argentina y sigue ampliando una marca que parecía imposible: goles en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y el Mundial 2026.

¿Cuál es el camino de Argentina si elimina a Cabo Verde?

Si Argentina derrota a Cabo Verde, avanzará a octavos de final y enfrentará al ganador de Australia vs Egipto.

Ese partido se jugará el próximo 7 de julio en Atlanta. La Albiceleste busca defender el título conseguido en Qatar 2022 y seguir en carrera por el bicampeonato mundial.

Argentina ya conoce el peso de estas instancias, pero el cruce ante Cabo Verde aparece como una prueba especial: enfrente tendrá a un debutante invicto, sin presión y con una estructura defensiva que ya complicó a potencias como España y Uruguay.

¿Cuál es el historial entre Argentina y Cabo Verde?

Argentina y Cabo Verde no registran enfrentamientos oficiales ni amistosos.

El partido de este viernes será el primer cruce entre ambos seleccionados y se jugará nada menos que en una instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Para Argentina, será una prueba ante una selección debutante que ya hizo historia. Para Cabo Verde, será el partido más importante de su historia futbolística.

En resumen

Argentina vs Cabo Verde se juega este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile por los 16avos de final del Mundial 2026.

El partido será transmitido por Chilevisión, Chilevisión Web, Chilevisión 4K, DSports, DGO, DIRECTV 4K, Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ y DAZN. También podrás seguir la cobertura online en AlAireLibre.cl.

Argentina llega con puntaje perfecto y Lionel Messi como máximo goleador histórico de los Mundiales. Cabo Verde, invicto y debutante, busca dar el golpe más grande del torneo ante el campeón defensor.