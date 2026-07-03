Datos Clave Decisión unánime: La Federación Alemana de Fútbol (DFB) oficializó la rescisión inmediata del contrato de Julian Nagelsmann tras caer sorpresivamente ante Paraguay. Candidato estelar: La dirigencia europea confirmó que iniciará conversaciones formales con Jürgen Klopp, quien ya manifestó su disposición para asumir el cargo. La “maldición” de la Copa: Con esta salida, ya son ocho los directores técnicos que dejaron su puesto tras quedar eliminados del certamen, incluyendo a Marcelo Bielsa y Sebastián Beccacece.

La onda expansiva del Mundial 2026 sigue cobrándose víctimas en los banquillos más importantes del planeta. Cuando una selección con chapa de candidata al título hace las maletas antes de tiempo, las consecuencias suelen ser drásticas, y esta vez, una de las potencias históricas de Europa decidió apretar el botón de pánico.

A través de un contundente comunicado oficial, se confirmó que la guillotina cayó sobre uno de los estrategas más cotizados del Viejo Continente. La sorpresiva eliminación en la ronda de dieciseisavos de final fue la gota que colmó el vaso para una federación que, desesperada por recuperar la gloria perdida, ya prepara una oferta irrechazable para sacar del retiro a un histórico ganador de la Champions League.

¿Por qué la selección de Alemania despidió a Julian Nagelsmann?

El fracaso de la Mannschaft ante la selección paraguaya fue letal. Este viernes, la DFB confirmó la salida de Julian Nagelsmann. “Los representantes de los accionistas y el consejo de supervisión decidieron hoy, por unanimidad y a propuesta del presidente Bernd Neuendorf, rescindir con efecto inmediato la relación contractual con el seleccionador nacional”, detalló el organismo.

Pese a que el director deportivo, Rudi Voller, había manifestado públicamente su apoyo al DT asegurando que era “la persona idónea para continuar”, la presión por encadenar tres Mundiales consecutivos sin cumplir las expectativas obligó a un cambio de timón. El propio Nagelsmann lamentó el desenlace: “La decepción es enorme… quería continuar, pero si no quieren que lo haga, tienen que decírmelo”.

¿Jürgen Klopp será el nuevo entrenador de Alemania?

La vacante en el tetracampeón del mundo ya tiene nombre y apellido. Dejando atrás el respeto por el proceso anterior, la propia federación confirmó que “iniciará conversaciones con Jürgen Klopp”. El exentrenador del Liverpool, que actualmente ejerce como jefe global de fútbol de Red Bull hasta 2029, ya dio el visto bueno.

Según reportó el especialista en fichajes Fabrizio Romano, el estratega “ya ha expresado su disposición a asumir el cargo”. Con la escuadra germana sin compromisos oficiales hasta septiembre por la UEFA Nations League, el camino está totalmente despejado para que Klopp lidere la ansiada resurrección alemana.

¿Qué entrenadores renunciaron o fueron despedidos en el Mundial 2026?

El adiós de Nagelsmann lo transforma en el octavo técnico en caer víctima de los malos resultados en esta Copa del Mundo. La implacable lista incluye renuncias indeclinables, desvinculaciones por mutuo acuerdo y despidos fulminantes de nombres de peso que no lograron superar las expectativas:

Marcelo Bielsa (Uruguay): El “Loco” dejó la Celeste tras no superar la fase de grupos (cayó ante España) y asumió públicamente el fracaso: “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”.

El “Loco” dejó la Celeste tras no superar la fase de grupos (cayó ante España) y asumió públicamente el fracaso: “No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores”. Sebastián Beccacece (Ecuador): Finalizó su vínculo contractual luego de caer por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final. “Mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial”, explicó.

Finalizó su vínculo contractual luego de caer por 2-0 ante México en los dieciseisavos de final. “Mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial”, explicó. Ronald Koeman (Países Bajos): Dio un paso al costado por decisión propia tras la sorpresiva eliminación a manos de Marruecos en la ronda de 32, cerrando un ciclo de 44 partidos.

Dio un paso al costado por decisión propia tras la sorpresiva eliminación a manos de Marruecos en la ronda de 32, cerrando un ciclo de 44 partidos. Sabri Lamouchi (Túnez): Protagonizó la salida más rápida y tensa del certamen; la federación lo despidió apenas un partido después de debutar, tras ser goleado 5-1 por Suecia.

Protagonizó la salida más rápida y tensa del certamen; la federación lo despidió apenas un partido después de debutar, tras ser goleado 5-1 por Suecia. Hong Myung-bo (Corea del Sur): Presentó su dimisión indeclinable menos de 24 horas después de despedirse en fase de grupos con caídas ante México y Sudáfrica.

Presentó su dimisión indeclinable menos de 24 horas después de despedirse en fase de grupos con caídas ante México y Sudáfrica. Steve Clarke (Escocia): Puso fin a un histórico y extenso ciclo de siete años al mando de la “Tartan Army” tras sumar apenas un triunfo y quedar fuera en la primera ronda.

Puso fin a un histórico y extenso ciclo de siete años al mando de la “Tartan Army” tras sumar apenas un triunfo y quedar fuera en la primera ronda. Miroslav Koubek (República Checa): Dejó la banca por mutuo acuerdo a sus 74 años tras cosechar solo un punto en el Grupo A.

Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del fútbol internacional y los coletazos del Mundial 2026.