Datos Clave Cartelera de viernes: Tres encuentros definirán los últimos cupos a octavos: Australia vs. Egipto (14:00 hrs), Argentina vs. Cabo Verde (18:00 hrs) y Colombia vs. Ghana (21:30 hrs). La Albiceleste a escena: Argentina, invicta y con puntaje perfecto en la fase de grupos, se mide ante la revelación del torneo, Cabo Verde. Lionel Messi llega encendido tras anotar cinco goles en sus primeros partidos y convertirse en el máximo artillero histórico de la competición. Duelo de estilos: Colombia, liderada por Néstor Lorenzo y con un fútbol vistoso, choca ante la potencia física y las transiciones rápidas de la Ghana de Carlos Queiroz.

El Mundial 2026 sigue su marcha inexorable y los dieciseisavos de final están a punto de bajar el telón. Este viernes 3 de julio, la cartelera nos presenta tres duelos de alto voltaje que definirán los últimos invitados a la anhelada ronda de octavos de final. La acción arrancará a las 14:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Australia y Egipto chocarán en un partido de pronóstico reservado. Más tarde, la expectación se trasladará al Hard Rock Stadium de Miami a las 18:00 horas, escenario en el que la vigente campeona del mundo, Argentina, medirá fuerzas ante la sorpresiva Cabo Verde. La jornada concluirá en Kansas a las 21:30 horas, con un vibrante enfrentamiento de estilos entre Colombia y Ghana.

El foco de atención estará indudablemente puesto en la presentación de la Albiceleste. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ha exhibido un rendimiento sólido y contundente en lo que va del torneo, consolidándose como uno de los máximos candidatos a revalidar el título. La figura estelar de Lionel Messi, quien ha deslumbrado con su talento y capacidad goleadora, será la principal amenaza para una selección de Cabo Verde que, pese a su condición de debutante en estas instancias, ha demostrado valentía y rebeldía para plantarle cara a rivales de jerarquía.

Por su parte, el cruce entre Colombia y Ghana se perfila como uno de los más atractivos de la jornada. El equipo “cafetero” ha cautivado con un fútbol prolijo, ofensivo y de buen trato de balón, mientras que el conjunto africano apuesta por la solidez defensiva, el despliegue físico y las transiciones rápidas. Será un choque de estrategias donde la concentración y la capacidad de aprovechar los espacios serán fundamentales para definir al ganador de la llave.



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