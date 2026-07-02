Colombia y Ghana animan en Kansas City una de las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026, compromiso que tendrá fecha este viernes 3 de julio a las 21:30 horas de Chile y que definirá a un clasificado para los octavos de la cita planetaria.

El elenco cafetero ha sido uno de los que ha destacado en esta Copa del Mundo. Tanto es así, que ganaron el Grupo K en la Copa del Mundo, por sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo, elenco al que bien pudo ganarle, pero con el que terminó empatando sin goles mostrando un gran nivel.

Ghana llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros. Obtuvo cuatro tantos en el Grupo L, por detrás de Inglaterra y Croacia, y su mejor resultado fue sacarle un punto a los ingleses, que con candidatos a quedarse con el trofeo de campeón.

¿Qué canal transmite Colombia vs Ghana EN VIVO?

El duelo entre Colombia y Ghana será transmitido en Chile a través de televisión abierta en Chilevisión, de pago y vía streaming.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Chilevisión Web, Amazon Prime Video y DAZN

¿A qué hora juegan Colombia vs Ghana?

El compromiso entre Colombia y Ghana se juega este viernes 3 de julio a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Kansas City.

Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

Hora: 21:30 horas de Chile

Estadio: Kansas City

El partido corresponde a los dieciseisavos de final y quien resulte clasificará a octavos del Mundial 2026.

¿Dónde ver GRATIS Colombia vs Ghana?

El duelo entre Colombia y Ghana será transmitido de manera gratuita en nuestro país a través de Chilevisión.

Además, podrás verlo en vivo través de DSports y las plataformas de streaming DGO, Amazon Prime Video, Chilevisión Web, Paramount+ y DAZN.

¿Dónde ver Colombia vs Ghana ONLINE por streaming?

El cruce entre Colombia y Ghana se podrá sintonizar a través de distintas plataformas de streaming:

DGO

Paramount+

Chilevisión Web

Amazon Prime Video

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de ellas.

¿Contra quién juega el ganador de Colombia vs Ghana en octavos?

El ganador del partido entre Colombia y Ghana clasificará a los octavos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante el vencedor de la llave entre Suiza y Argelia.