Portugal y Croacia se miden este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Portugal llega como segundo del Grupo K tras una fase de grupos irregular pero con destellos de jerarquía, mientras que Croacia fue segunda del Grupo L y mantiene intacta la ilusión de que Luka Modric termine su carrera mundialista con otra hazaña. El árbitro del encuentro es el noruego Espen Eskås. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Portugal vs Croacia, minuto a minuto

La previa del Portugal vs Croacia

Portugal llegó a los 16vos como un equipo que nunca terminó de despegar del todo, pero que siempre tuvo el talento suficiente para sobrevivir. El equipo de Roberto Martínez empató 1-1 con RD Congo en el debut, luego aplastó 5-0 a Uzbekistán con un doblete de Cristiano Ronaldo, y cerró con un empate sin goles ante Colombia, resultado que lo dejó segundo del Grupo K. El gran tema es el rol de CR7: a sus 41 años, el capitán sigue siendo la gran referencia ofensiva y el símbolo del equipo, acompañado por João Félix, Pedro Neto y Bruno Fernandes. En el mediocampo, Vitinha y Rúben Neves aportan equilibrio y calidad. Para Portugal, el objetivo es claro: ganar para seguir soñando con otro título mundial.

Croacia llega a este cruce con el peso de una generación dorada que no quiere irse sin más. El equipo de Zlatko Dalić fue segundo del Grupo L tras caer 4-2 con Inglaterra, vencer 1-0 a Panamá y superar 2-1 a Ghana. La gran bandera sigue siendo Luka Modric, quien, junto a Mateo Kovacic y Ivan Perisic, encarna el cierre de un ciclo histórico para el fútbol croata. Aunque ya no tenga el equipo de 2018 o 2022, Croacia conserva una identidad competitiva que la vuelve peligrosa en eliminatorias. El joven Martin Baturina y el delantero Ante Budimir son dos nombres a seguir si quiere dar el golpe ante Portugal.

Formaciones de Portugal vs Croacia

Formación de Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

Probable formación de Croacia:

Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Petar Sucic, Martin Baturina, Nikola Vlasic; van Perisic, Ante Budimir. DT: Zlatko Dalić.

¿Dónde ver Portugal vs Croacia en vivo?

El duelo entre Portugal y Croacia se disputará este jueves 2 de julio a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Toronto. El árbitro del partido es el noruego Espen Eskås. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.