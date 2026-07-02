Datos Clave El anhelo de Ortiz: Colo Colo busca un volante creativo, y la opción que más suena es Diego Valdés. La estrategia de los albos: En Macul esperan ofrecer una cesión con opción de compra con un abono considerable como primera cuota. La razón que abre la puerta de Vélez: A pesar de que en Liniers no quieren despedirse de él, el club pasa por un momento económico complejo.

Con el inicio del mercado de fichajes, diversos equipos nacionales ya han realizado sus primeros movimientos de cara al segundo semestre, pero uno de los que aún no cierra un acuerdo es el líder del Campeonato Nacional 2026, Colo Colo. El Cacique sigue en búsqueda de un arquero y un volante de creación, pero se espera que a la brevedad avancen por su primera contratación, Diego Valdés.

Actualmente el volante nacional milita en Vélez Sarsfield de Argentina, donde fue una de las figuras titulares del plantel que quedó eliminado en octavos de final en su competencia nacional. Su buen desempeño llamó la atención de Fernando Ortiz, quien a pesar de contar con un plantel competitivo busca reforzar su zona ofensiva con un volante creativo. Es por ello que desde Macul ya evalúan los próximos pasos en las negociaciones.

El camino de Colo Colo para fichar a Valdés

Según información del medio En Cancha, Blanco y Negro ya avanzó negociaciones con el jugador y su agencia de representación. La respuesta del círculo más cercano de Diego Valdés habría dado luz verde para avanzar en el traspaso, por lo que Colo Colo debería contactar a Vélez Sarsfield para conversar sobre los detalles finales del traspaso.

A pesar de que el Fortín no tiene la intención de despedir a su figura, el actual presente económico del club obliga a escuchar ofertas por sus referentes del plantel, por lo que Colo Colo tiene una puerta muy grande para conseguir su cometido: Cumplir el gran anhelo del mercado de Fernando Ortiz.

El medio citado apunta que desde el Cacique buscarían un préstamo con opción de compra, pagando una primera cuota de 450 mil dólares. Para el término de la cesión, Colo Colo presentaría una oferta de 1.500.000 USD para quedarse con el pase definitivo del volante de 32 años formado en Audax Italiano.

El contra que podría presentarse en la negociación es que Vélez Sarsfield pagó 3.000.000 USD por su carta al América de México, por lo que la oferta del Cacique se quedaría corta. Si bien es menor a lo que pagaron los argentinos en un principio, es una primera oferta que podría ir escalando. Esta propuesta sería enviada durante la próxima semana, y sería el inicio de negociaciones para una posible transferencia a Colo Colo por Diego Valdés.