Datos Clave Negociaciones avanzadas: El atacante fue ofrecido a la directiva de Audax Italiano y las conversaciones se encuentran en su etapa final para sellar el acuerdo. Pesadilla internacional: Desde su millonaria venta al extranjero, el ariete apenas ha sumado 15 partidos oficiales entre sus pasos por Udinese, Le Havre y Racing Club. Renovación en La Florida: El jugador llegaría a potenciar la ofensiva de un equipo itálico que acaba de oficializar a Patricio Graff como su nuevo entrenador.

El mercado de pases invernal sigue entregando bombazos y movimientos inesperados en el fútbol chileno. Durante las últimas horas, tomó fuerza el retorno definitivo de uno de los grandes proyectos ofensivos que ha exportado el balompié nacional en el último tiempo, quien busca desesperadamente sumar minutos tras una compleja experiencia internacional que lo dejó relegado al banco de suplentes.

Se trata de Damián Pizarro. El atacante de 21 años, quien la semana pasada se reintegró a los entrenamientos en Argentina mientras negociaba su salida anticipada de Racing de Avellaneda, tiene las maletas listas para cruzar la cordillera. Lejos de regresar al Estadio Monumental, el ariete afina los últimos detalles para sumar la segunda camiseta de su carrera en Chile, recalando en una institución de la capital que necesita con urgencia variantes en ataque.

¿A qué club chileno llega Damián Pizarro y cómo va la negociación?

El destino de Pizarro está a escasos kilómetros de Macul. Según reveló el medio partidario Tano Noticias, el delantero fue ofrecido directamente a la gerencia deportiva de Audax Italiano. La urgencia del jugador por encontrar regularidad y la necesidad del elenco de colonia por sumar jerarquía hicieron que los diálogos fluyeran rápidamente.

“Las conversaciones avanzaron de manera importante y la operación se encuentra muy bien encaminada”, detalló el citado medio respecto a la inminente firma del jugador en La Florida. Salvo inconvenientes de última hora, las próximas horas serán vitales para que Pizarro se convierta en la nueva arma ofensiva del equipo que acaba de asumir Patricio Graff, tras la sorpresiva renuncia de Gustavo Lema.

¿Por qué el delantero decidió volver y cómo le fue en el extranjero?

El retorno de Pizarro a la Liga de Primera responde a una necesidad estricta de reencauzar una carrera que prometía un despegue inmediato. Tras ser vendido al Udinese de Italia en 2024 con el cartel de gran figura alba, el joven atacante no logró consolidarse y comenzó una seguidilla de cesiones que no rindieron los frutos esperados.

Su paso por Le Havre en Francia careció de regularidad, y su reciente aventura en Racing de Avellaneda terminó convirtiéndose en un verdadero calvario deportivo, donde finalizó “cortado” del primer equipo con apenas seis apariciones. Ante este complejo panorama, Audax Italiano aparece como el salvavidas perfecto, replicando la exitosa fórmula que los floridanos ya aplicaron el año pasado cuando repatriaron al goleador Eduardo Vargas.

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