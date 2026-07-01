Datos Clave Situación: Leandro Hernández finaliza su contrato con Colo Colo en diciembre de 2026. Conversaciones: La intención de ambas partes es extender el vínculo. Están en conversaciones, pero aún no hay acuerdo. Motivo: El jugador quiere un contrato corto y sin cláusula de salida, según reveló ESPN.

En medio de su gran momento deportivo, en Colo Colo ya miran al mercado. Esto porque además de sumar algunos nombres, Blanco y Negro trabaja en abrochar la continuidad de sus principales figuras.

Una de ellas es Leandro Hernández, quien finaliza contrato a fines de año con los albos y hasta el momento aún no extiende su vínculo. Si bien se encuentra negociando con la dirigencia, se conoció cuál es el motivo que frena su renovación en el Cacique.

¿Por qué Leandro Hernández no ha renovado en Colo Colo?

Fue el periodista de ESPN, Christopher Brandt, quien reveló que si bien la intención de Colo Colo es retener a Hernández y el propio jugador quiere continuar, hay un inconveniente que está frenando las negociaciones.

“El jugador quiere renovar, pero hoy la principal piedra de tope entre las partes es la cláusula de salida y los años de contrato. La última propuesta que debe responder Blanco y Negro es la de un contrato corto sin cláusula de salida. Negociación abierta”, explicó el comunicador.

¿Cuál es la postura de Colo Colo con Leandro Hernández?

Hace algunos días fue el propio presidente de la concesionaria que rige los destinos del Popular, Aníbal Mosa, quien confirmó que han existido diálogos con el entorno del futbolista para renovar.

“Han habido algunas conversaciones donde ha habido algunos avances. Efectivamente estaba media trabada la cosa y nosotros hemos hecho algunos gestos. Entiendo que estos días Jaime Pizarro con Daniel Morón van a tener algunas reuniones para ir superando este tema, que espero sea para bien de todos”, dijo el mandamás de Colo Colo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo deportivo, Colo Colo volverá a jugar este jueves 2 de julio cuando visite a O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua a las 20:30 horas por la Copa Chile 2026.