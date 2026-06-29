Datos Clave Más de lo esperado: Lautaro Pastrán estará un mes fuera de las canchas Compleja lesión: Esguince grado 2 de la rodilla derecha Su reemplazante: Álvaro Madrid en el duelo ante Unión Española

Pésimas noticias para Colo Colo: Lautaro Pastrán, quien fue gran figura del elenco de Fernando Ortiz en los últimos partidos, será baja por un tiempo prolongado y no podrá estar para los duelos que restan en junio por la Copa Chile 2026.

Pastrán sufrió un esguince grado 2 de la rodilla derecha, por lo que su tiempo de baja será más de lo esperado, después de salir lesionado en el compromiso ante O’Higgins en el estadio Monumental, en el que los Albos se impusieron por 3-2 con un agónico tanto del juvenil Felipe Raipán.

¿Cuánto tiempo estará de baja Lautaro Pastrán en Colo Colo?

Lautaro Pastrán estará alrededor de un mes fuera de las canchas, por lo que sus opciones de volver son para el retorno del Campeonato Nacional 2026, el último fin de semana de julio frente a Limache, aunque si llega muy justo se puede posponer una semana más su vuelta a la actividad.

Será tres o cuatro partidos los que se pierda el delantero, el que fue cuestionado durante buena parte del primer semestre en el Cacique, pero ha mejorado sustancialmente y llenando el paladar del hincha albo, no muy lejos de lo que ha pasado con buena parte del equipo.

¿Quién reemplazará a Lautaro Pastrán en Colo Colo?

Si pensamos netamente en un delantero que ocupe su posición por la banda y se enganche, esa labor puede hacerla Leandro Hernández, quien ya tiene asegurado hace rato un puesto como titular en la escuadra de Fernando Ortiz.

En ese escenario, el DT tiene dos opciones: alinear un atacante más para reforzar la zona de ataque, apareciendo como opción Francisco Marchant, el que hace rato viene intercalando titularidades con ingresos en el segundo tiempo y cada vez se ve mejor en el campo de juego.

La otra posibilidad es darle más peso al mediocampo y devolverle la estelaridad a Álvaro Madrid, jugador que siempre ha respondido y que no hizo ningún demérito para salir del equipo, sino que solo se debió a ajustes tácticos.

Par este duelo, pareciera que Ortiz se va a inclinar por Madrid, sumando otros cambios al cuadro titular.

La formación de Colo Colo para el duelo con Unión Española por la Copa Chile 2026

Colo Colo jugará ante Unión Española con: Gabriel Maureira; Joaquín Sosa, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Matías Fernández, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Erick Wiemberg; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

Destacan las inclusiones de Fernández y Wiemberg por las bandas, en desmedro de Jeyson Rojas y Diego Ulloa, a quienes se les dará descanso.

¿A qué hora y dónde ver Unión Española vs Colo Colo por la Copa Chile 2026?

Colo Colo visita a Unión Española este lunes 29 de junio a las 19:30 horas en el estadio Santa Laura, por la Fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports Premium o HBO Max.